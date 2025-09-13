Todo listo para la Elección de la Representante Capital 2025

Está todo listo para vivir este domingo 14 de septiembre, desde las 21 horas en Ciudad Cultural, la Elección de la Representante del Departamento Manuel Belgrano 2025, en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

El evento, organizado por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, reunirá a las candidatas de las distintas instituciones educativas de la capital jujeña que buscarán representar al departamento Dr, Manuel Belgrano en la próxima instancia provincial y, posteriormente, en la elección nacional.

La noche también contará con la presentación en vivo del grupo Diableros Jujeños, que aportará su música a la jornada. Para que la propuesta llegue a todos los vecinos y vecinas se podrán seguir la transmisión en directo a través de YouTube en el siguiente enlace: Transmisión en vivo o de los canales locales.

De esta manera, San Salvador de Jujuy se prepara para otra cita destacada dentro del calendario estudiantil, que cada año reúne a jóvenes, familias y comunidad en general.