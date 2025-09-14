Carroceros. Sadir visitó a «Las Panteras» del Belmonte en su preparación para la FNE 2025

El gobernador Carlos Sadir se acercó al canchón de la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 1 «Gral. Aristóbulo Vargas Belmonte» para presenciar el avance en la construcción de su carroza, en el marco de los preparativos para los desfiles de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) 2025.

Durante su visita, el mandatario provincial dialogó con los estudiantes y las estudiantes que integran el equipo de carroceros del tradicional colegio, conocido popularmente como «Las Panteras». Este grupo, que se destaca año tras año como uno de los principales animadores en los desfiles de la Ciudad Cultural, recibió el respaldo del gobernador.

«Me encontré con un gran grupo que trabaja sin descanso para su carroza», expresó Sadir, quien también resaltó la dedicación y el entusiasmo de los jóvenes. «La pasión que le ponen los jóvenes de la escuela a la FNE es admirable», agregó.

El gobernador concluyó su visita anticipando una gran celebración. «Nos espera una gran fiesta con hermosos trabajos de nuestros estudiantes de todo Jujuy», afirmó, poniendo en valor el esfuerzo y la creatividad de los colegios de la provincia.