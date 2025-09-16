2da. Jornada de capacitación para agentes en prevención y cuidado de la salud mental

En las instalaciones del Ministerio de Educación de la Provincia, se desarrolló un nuevo encuentro del ciclo de formación destinado a educadores comunitarios, enfocado en la prevención y el cuidado de la salud mental. Esta iniciativa forma parte de una estrategia integral impulsada por el Departamento de Salud Mental, en articulación con la Secretaría de Educación Sociocomunitaria, y busca fortalecer las capacidades de quienes acompañan trayectorias educativas fuera del sistema escolar formal.

Al respecto, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Daniela Amerise, explicó se trata de la segunda jornada de un ciclo de capacitación impulsada por el equipo del Departamento de Salud Mental, en cumplimiento con los lineamientos del Intendente Raúl Jorge, orientada a fortalecer las políticas educativas del Ministerio de Educación de la provincia.

Luego agregó, “se concretó una nueva instancia de talleres destinados a potenciar el desempeño social de los educadores comunitarios, quienes forman parte de la Secretaría de Educación Socio comunitaria, formación que busca brindar herramientas que fortalezcan el acompañamiento a niños, niñas y adolescentes en los distintos contextos barriales”.

Además, puntualizó “son los educadores comunitarios quienes acompañan las trayectorias educativas por fuera del sistema escolar tradicional. Por lo cual, estas capacitaciones resultan fundamentales, ya que les brindamos herramientas clave para identificar signos de alerta en las comunidades donde se desempeñan. Se abordan temáticas sensibles como la prevención del suicidio y la detección temprana del autismo en la primera infancia, brindándoles recursos para actuar con mayor eficacia en su labor cotidiana”.

Luego, Amerise celebró disponer de un equipo profesional de salud mental a cargo de las licenciadas Agustina Barrionuevo y Cintia Ortiz, acompañante terapéutica. Como así también, agradecer a la Ministra de Educación, Mirian Serrano, a la directora de Educación Comunitaria, Miriam Garzón, al secretario Julio Alarcón por trabajar en articulación de trabajo y continuar en territorio”.

Prosiguió en la alocución, Mirian Garzón, quien explicó “desde el área ministerial a través de la Secretaría de Políticas Socioeducativas, se coordinó con la municipalidad de la ciudad articular esta instancia de formación en agentes de prevención para salud mental”. Y consideró “en los tiempos que se viven, sentimos que es necesario acompañar la tarea que realizan los educadores comunitarios y así fortalecer el trabajo que realizan con los niños desde la contención, especialmente en esta primera etapa, que es la línea de acompañamiento escolar”.

Luego, Cintia Ortiz y Agustina Barrionuevo, integrantes del equipo, manifestaron la importancia del ciclo orientada a la formación de agentes en prevención y promoción de la salud mental. Se abordan temáticas relacionadas y vinculadas con la salud mental, con la problemática del suicidio, con el autismo y sobre todo con la prevención. “Los asistentes, son considerandos agentes de primer contacto con los niños, con adolescentes y las familias, por lo cual se les brinda herramientas para ser, ese gran potencial, de detectar y de poder movilizar las redes y las asistencias que sean necesarias”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/-gA4m2t90FY