Articulación. Tren Solar: una aventura cultural para personas mayores de la Residencia Guillermón

La propuesta se realizó para fortalecer el bienestar, la integración y el disfrute de las personas mayores.

Un nutrido contingente de personas mayores de la Residencia de Larga Estadía “Guillermón”, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano, participó de una jornada recreativa a bordo del Tren Solar de la Quebrada, en el marco de una propuesta impulsada por el Gobierno de Jujuy.

La actividad se llevó adelante gracias a un trabajo articulado interinstitucional entre la Secretaría de Gestión Gubernamental, y la Dirección General de Personas Mayores, organizaron este espacio de recreación con el objetivo de fortalecer el bienestar, la integración y el disfrute de las personas mayores.

La jornada contó con la presencia de la Lic. Verónica Núñez, responsable administrativa de la Residencia Guillermón, junto al equipo técnico que acompañó al grupo durante el recorrido. También participaron familiares, extrabajadores de la institución y vecinos, lo que permitió vivir una experiencia grupal, intergeneracional y familiar.

Durante el viaje, los participantes pudieron conocer de cerca este medio de transporte sustentable, único en Latinoamérica, que representa no solo un atractivo turístico sino también un modelo innovador de desarrollo social, cultural y ambiental. Asimismo, el contingente disfrutó de un recorrido por la localidad de Purmamarca.