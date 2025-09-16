Inclusión de la diversidad. Parque Urbano: Primer Encuentro de Olimpiadas de Derechos, Deportes y Diversidades

Las Olimpiadas se concretarán este sábado 20 de septiembre a partir de las 15 horas. El primer encuentro será con la disciplina “Vóley», en el Parque Urbano Tupac Amaru de Alto Comedero.

La jornada no solo estará dedicada a la práctica deportiva, sino que las Olimpiadas también busca consolidar un espacio de encuentro donde el respeto, la igualdad y la diversidad sean protagonistas, promoviendo el disfrute del deporte libre de toda forma de violencia y discriminación.

Olimpiadas de Derechos, Deportes y Diversidad

Organizada por el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades y la Secretaría de Deportes de la Provincia, el objetivo es generar herramientas de integración y transformación social, ya que posibilita vínculos basados en la cooperación, el juego limpio y el reconocimiento mutuo, dejando de lado estereotipos y prácticas discriminatorias por motivos de género, orientación sexual u otras formas de desigualdad.

La actividad contará con la participación abierta de equipos y de quienes estén interesados/ interesadas ya que la inscripción es libre y gratuita.

Quienes deseen sumarse pueden comunicarse al 3884710683, donde además recibirán información sobre las condiciones y bases de participación en esta propuesta que se construye sobre la premisa de un deporte inclusivo, diverso y libre de violencias.

Con estas iniciativas se reafirma el compromiso de seguir generando espacios donde el deporte sea un puente para la convivencia, el respeto y la igualdad.