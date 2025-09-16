Noticias de Jujuy

Inclusión de la diversidad. Parque Urbano: Primer Encuentro de Olimpiadas de Derechos, Deportes y Diversidades

Jujuy
Parque Urbano: Primer Encuentro de Olimpiadas de Derechos, Deportes y Diversidades

Las Olimpiadas se concretarán este sábado 20 de septiembre a partir de las 15 horas. El primer encuentro será con la disciplina “Vóley», en el Parque Urbano Tupac Amaru de Alto Comedero.

La jornada no solo estará dedicada a la práctica deportiva, sino que las Olimpiadas también busca consolidar un espacio de encuentro donde el respeto, la igualdad y la diversidad sean protagonistas, promoviendo el disfrute del deporte libre de toda forma de violencia y discriminación.

Olimpiadas de Derechos, Deportes y Diversidad

Organizada por el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades y la Secretaría de Deportes de la Provincia, el objetivo es generar herramientas de integración y transformación social, ya que posibilita vínculos basados en la cooperación, el juego limpio y el reconocimiento mutuo, dejando de lado estereotipos y prácticas discriminatorias por motivos de género, orientación sexual u otras formas de desigualdad.

La actividad contará con la participación abierta de equipos y de quienes estén interesados/ interesadas ya que la inscripción es libre y gratuita.

Quienes deseen sumarse pueden comunicarse al 3884710683, donde además recibirán información sobre las condiciones y bases de participación en esta propuesta que se construye sobre la premisa de un deporte inclusivo, diverso y libre de violencias.

Con estas iniciativas se reafirma el compromiso de seguir generando espacios donde el deporte sea un puente para la convivencia, el respeto y la igualdad.

También podría interesarte
Jujuy

Promoción y prevención. Promoviendo el juego responsable, INPROJUY participó de la…

Jujuy

Trabajo y Empleo. Jujuy inicia una nueva etapa en Relaciones Laborales con la…

Jujuy

Servicio de internet gratuito en Ciudad Cultural

Jujuy

Sadir reivindicó el valor de los bomberos al servicio de los jujeños

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.