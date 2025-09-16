La Legislatura distinguió a Brenda Pumita Carabajal por su labor en el boxeo infantil

En el salón Dr. Manuel Padilla de la Legislatura, la Comisión de Asuntos Sociales entregó una declaración de interés a la deportista Karen Brenda Evangelina La Pumita Carabajal, en reconocimiento a su nombramiento como representante de la Wba kids Fedelatin.

Luego de una charla muy amena con la boxeadora, la legisladora Hilda del Pilar Prolongo expresó la satisfacción de la comisión por la ilustre visita: Es nuestra representante a nivel mundial, una jujeña muy destacada en este deporte de boxeo infantil sin contacto, algo novedoso. Nos pareció oportuno en este momento destacar la labor que realiza con los niños y los jóvenes, sostuvo.

Por su parte, Brenda Carabajal agradeció el reconocimiento de la Legislatura y afirmó: Es un mimo para continuar con el trabajo que uno viene haciendo. En este caso, estamos hablando de la reglamentación del boxeo infantil, una noticia muy importante para el boxeo, porque los niños van a pasar de alguna forma a ser internacionales.

En esa misma línea agregó: Es algo muy nuevo en toda la Argentina. En la provincia comenzamos hace cuatro años y es impresionante ver cómo los niños van absorbiendo y avanzando. Es un aprendizaje mutuo.

Asimismo, destacó que este es un camino que recién comienza y que aún queda mucho por pulir: Jujuy tiene grandes talentos y estoy convencida de que vamos a lograr el día de mañana sacar futuros boxeadores, expresó.

Para quienes estén interesados en la disciplina, Carabajal informó que trabajan diariamente en la Escuela Municipal de Box, ubicada en avenida Párroco Marshke 1100 de la Capital jujeña. Pueden inscribirse llevando un electrocardiograma y la fotocopia del documento. Está abierto para niños desde los seis años en adelante, sin límite de edad, señaló.

Por último, sobre su incursión en la política, la concejal electa adelantó: En diciembre voy a estar asumiendo. Me queda un gran trabajo, un desafío muy importante para mi carrera.