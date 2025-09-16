La Muni Tu Lugar llegó al barrio Huaico con actividades para adultos mayores

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy desarrolló una nueva jornada del programa “La Muni Tu Lugar”, esta vez en el Centro Vecinal de Huaico, con propuestas destinadas a los adultos mayores del Distrito Oeste.

En la oportunidad, la directora de Adultos Mayores, Mirta Humacata, expresó, “vinimos esta vez a Huaico en coordinación con el Centro Vecinal, para mostrar y acercar todo lo que brindamos desde la Dirección de Adultos Mayores. Queremos compartir con los vecinos los talleres que realizamos y reforzar el trabajo de promoción y prevención para los adultos. Todos los jueves estamos en territorio con el programa La Muni Tu Lugar y hoy nos correspondió llegar a este sector, en articulación con la presidenta del Centro Vecinal y con la coordinadora del Distrito Oeste”.

Por su parte, Mariana Canedi, coordinadora del Distrito Oeste, destacó la articulación con las instituciones barriales, “estamos acompañando nuevamente al centro vecinal en esta Avenida Bolivia, articulando las actividades que venimos desarrollando en todo el distrito. Hoy trabajamos junto al Centro Vecinal de Huaico que nos abrió las puertas para que la Dirección de Adultos Mayores, a cargo de Mirta, pueda mostrar sus talleres y actividades. La idea es que los adultos mayores tengan experiencias, espacios para compartir y la posibilidad de acercarse a todo lo que ofrece la Municipalidad”.

Finalmente, Fabiola Sajama, vicepresidenta del Centro Vecinal de Huaico, subrayó la importancia de la iniciativa para el sector, “invitamos a Mirta para que nos muestre todas las actividades de su dirección. Estamos muy contentos de recibirlos porque siempre buscamos difundir las acciones que impulsa el municipio. En particular, los adultos mayores de nuestro sector pedían tener más actividades, ya que muchos solo conocían las del CEPAM. Con esta jornada pudieron descubrir nuevas propuestas y oportunidades para ocupar su tiempo. Estamos muy agradecidos con la gestión de la Dirección de Adultos Mayores”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/twpwQI6dHU0