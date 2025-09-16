Operativo vial. Por traslado de carrozas se solicita circular con precaución

Noticias de Jujuy

Jujuy
Por traslado de carrozas se solicita circular con precaución

Durante dos jornadas se recomienda que los conductores circulen con extrema precaución debido al traslado de carrozas y carruajes.

El Ente Autárquico Permanente informa a todos los conductores de vehículos particulares y de gran porte que este martes entre las 9 y 18 horas y miércoles de 9 a 16 horas van a estar ingresando carrozas al predio de Ciudad Cultural.

Por tal motivo se solicita a toda la comunidad precaución y paciencia durante estas dos jornadas en calles y arterias de capital y en las rutas N° 1, 9, 66 y 34.

Cabe indicar que los operativos son coordinados por la dirección de tránsito y seguridad vial de la Provincia y de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

