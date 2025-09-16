Operativo vial. Por traslado de carrozas se solicita circular con precaución

Durante dos jornadas se recomienda que los conductores circulen con extrema precaución debido al traslado de carrozas y carruajes.

El Ente Autárquico Permanente informa a todos los conductores de vehículos particulares y de gran porte que este martes entre las 9 y 18 horas y miércoles de 9 a 16 horas van a estar ingresando carrozas al predio de Ciudad Cultural.

Por tal motivo se solicita a toda la comunidad precaución y paciencia durante estas dos jornadas en calles y arterias de capital y en las rutas N° 1, 9, 66 y 34.

Cabe indicar que los operativos son coordinados por la dirección de tránsito y seguridad vial de la Provincia y de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.