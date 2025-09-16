Promoción y prevención. Promoviendo el juego responsable, INPROJUY participó de la Pintada Estudiantil

Las acciones resaltan la importancia de adoptar hábitos saludables y prevenir conductas de riesgo.

El Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (InProJuy) formó parte de la tradicional Pintada Estudiantil realizada en Ciudad Cultural, en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, llevando adelante una jornada marcada por la concientización, la creatividad y la participación activa de la comunidad jujeña.

La presencia institucional estuvo acompañada por la emblemática llama de InProJuy. A lo largo de la jornada, el personal de la institución acompañado por el vicepresidente Leandro Meyer, realizó actividades recreativas, compartió información y dialogó con los estudiantes sobre los objetivos principales del programa de Juego Responsable, haciendo hincapié en la importancia de adoptar hábitos saludables y prevenir conductas de riesgo.

Asimismo, se destacó la difusión de las consecuencias del juego de azar ilegal, señalando que esta práctica no solo vulnera derechos y carece de garantías, sino que además expone a la ciudadanía a riesgos económicos y sociales. En contraste, se remarcó que el juego legal es el único que asegura transparencia, control estatal y premios efectivos.

Durante la actividad, los jóvenes participaron de diferentes juegos de azar interactivos y tuvieron la posibilidad de ganar premios que fueron entregados por el equipo de InProJuy, fortaleciendo un clima de entusiasmo y aprendizaje colectivo. Además, la institución plasmó su propio dibujo institucional, sumándose al espíritu artístico y creativo que caracteriza a esta celebración estudiantil.

La jornada generó un espacio de información, reflexión y conciencia compartida, en el que estudiantes, docentes y familias pudieron acercarse a la propuesta de InProJuy y comprender el valor de construir una cultura del juego de azar responsable y transparente en la provincia.

De esta manera, InProJuy reafirma su compromiso con la juventud jujeña, acompañando las instancias más significativas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes y transmitiendo mensajes que promuevan decisiones libres, responsables y conscientes para las nuevas generaciones.