Sadir reivindicó el valor de los bomberos al servicio de los jujeños

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, actualizó la agenda de las estaciones de bomberos y destacó la vocación de trabajo y sentido del deber de estos servidores de la comunidad.

El mandatario estuvo en la sede de la División de Rescate y Salvamento ubicada en el barrio Alto Comedero, en compañía del secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro; el titular del SAME, Pablo Jure; el jefe de la Policía de la Provincia, Milton Sánchez; el director general de Bomberos, Ramón Mansilla; jefes y personal de los siete cuarteles.

En la oportunidad, Sadir agradeció “el compromiso” y “la labor que desempeñan a diario por la comunidad”.

Sánchez, a su turno, indicó que el gobernador pudo presenciar la capacitación de nuevos oficiales para integrar el cuerpo de bomberos de las distintas unidades regionales.

En el marco de la cooperación con el Departamento de La Vienne y de la nueva etapa de formación de recursos humanos con Francia, sostuvo que “es importante que el personal logre perfeccionamiento para tener mejor respuesta ante una situación de emergencia”.

Por su parte, la oficial principal Melina Jurado, del Cuartel de Gorriti, perteneciente a la Dirección General de Bomberos, señaló que “venimos trabajando en un proyecto con diferentes ramas de la provincia como salud e incendios forestales, entre otras” y añadió que “en noviembre vienen bomberos de Francia a capacitarnos y analizar los protocolos de emergencias”.

Finalmente, apuntó que “la formación abarca actuaciones para situaciones de incidentes, salud y rescate de víctimas en siniestros viales”.