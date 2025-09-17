Agenda Cultural: primavera, música, teatro y celebraciones del 18 al 24 de septiembre

La tercera semana de septiembre llega con propuestas culturales que recorren la provincia: actos históricos, festivales gauchos, celebraciones patronales, desfiles de carrozas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, conciertos y teatro. Desde los Valles hasta la Quebrada y las Yungas, la agenda ofrece múltiples opciones para disfrutar de la tradición y la creatividad jujeña.

Además, hasta el 30 de septiembre podrá visitarse en el Salón Pachamama del Cabildo la muestra de pintura “Mi vida en Colores”, de Silvia Petrelli de Bosio.

Jueves 18 de septiembre

La jornada comenzará en Cangrejillos con la conmemoración de la Batalla de Cangrejos, que incluirá acto protocolar y desfile cívico-militar en la plaza del pueblo desde las 9.

En San Salvador de Jujuy, a las 10 se realizará la celebración por los 215 años de la Independencia de Chile en el Salón Éxodo del Cabildo. Por la noche, la Ciudad Cultural vibrará con el primer desfile de carrozas del Grupo A de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, a las 20. A las 21, el cantante Willy Campero se presentará en vivo en Pentágono Bar (Independencia 553).

Viernes 19 de septiembre

En Purmamarca, la Escuela de La Ciénega recibirá la obra teatral “Chicha y Coquena” en el marco del Agosto Cultural junto a la niñez, desde las 9.

La Mendieta abrirá la tarde con la tercera edición de la muestra fotográfica “Miradas en foco, algo más que un click”, en el Parque Armada Argentina de 18 a 20.

La capital ofrecerá un programa especial: a las 18, el Museo Culturarte será sede del conversatorio “Sadako y la Historia de las Mil Grullas”, organizado por la Embajada de Japón; y de 19 a 20, el Coro Impromptu brindará el concierto “Música por la Paz” con entrada gratuita. A las 20, la Ciudad Cultural recibirá el segundo desfile de carrozas del Grupo B. La jornada cerrará con humor: el Teatro El Pasillo presentará el stand up “¿Yo? ¡Argentina!” a las 22:30.

Sábado 20 de septiembre

Yala celebrará el 63º aniversario del Centro Gaucho Yala con la proclamación de la Paisana y la Mini Paisana en el Polideportivo de calle Obispo Padilla, desde las 12:30.

En Perico, la Fiesta Provincial de la Frutilla reunirá a emprendedores, música, entretenimiento y degustaciones en la Plaza San Martín, de 15 a 23.

La capital ofrecerá una intensa jornada: los jubilados podrán acceder a visitas gratuitas en el Museo del Cabildo de 9 a 18; a las 18 el Teatro Mitre presentará el espectáculo de danza “Sueños de luz en los corazones de mi llajta”; y a las 20 la Ciudad Cultural tendrá el tercer desfile de carrozas de los Grupos A y B. También a las 20, en la Vieja Estación de Trenes, se presentarán Néstor en Bloque, Tunay y Coroico.

La música continuará en distintos escenarios: Willy Campero se presentará en Independencia 553; en El Piquete tendrá lugar el 19º Festival Provincial del Pescador en el Club Defensores de Talleres (20:00); en Palpalá, el show de Campero se repetirá a las 22 en Av. Catalano 11; y en Tumbaya, el Centro Gaucho El Potrillo festejará su 16º aniversario con música, baile, juegos y comidas en el predio Gregorio Mamaní desde las 22.

Domingo 21 de septiembre

La Mendieta celebrará a su patrona con la Serenata a Nuestra Señora de la Merced, con artistas como Dalmiro Cuéllar, Los Bybys y Oriana Reyes, en el Club Río Grande desde las 18.

En la capital, la Fiesta Nacional de los Estudiantes continuará con la exposición de carrozas de 14 a 18 en la Ciudad Cultural, y la Elección del Paje 10 a las 19. El Teatro Mitre cerrará la noche con el concierto “Infanto Rock en Concierto”, a cargo de la Orquesta Infanto Juvenil, desde las 20.

Lunes 22 de septiembre

La Ciudad Cultural de San Salvador será sede de la exposición de carrozas de 14 a 18, y por la noche, a las 20, de la Elección de la Representante Provincial de los Estudiantes, que contará con la presentación de La Yugular y Los Cafres.

Martes 23 de septiembre

El día abrirá con el Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica de la Ciudad Cultural, desde las 8:30.

La Casa Macedonio Graz ofrecerá dos clases abiertas de danza “Conocerte Activo y Fit Folk por la Paz”, a cargo del profesor José Crespo, de 11:30 a 12 y de 20 a 20:30. En paralelo, la Casa de las Letras recibirá el taller “Coplas por la Paz”, a cargo de la profesora Elsa Tapia, abierto al público con entrada gratuita.

Miércoles 24 de septiembre

Valle Grande celebrará la Fiesta Patronal de Nuestra Señora de la Merced con misa, procesión, desfile cívico y gaucho y destrezas. La jornada se desarrollará desde las 9:30 en la parroquia y el campo deportivo de la localidad.

Para conocer más detalles sobre cada propuesta, seguir la cuenta oficial de @CulturaJujuy en redes sociales y sumarse a una semana cargada de música, tradición y arte en toda la provincia.