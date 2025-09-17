Agentes de viaje italianos conocen Jujuy en fam tour internacional

Un grupo de destacados agentes de viaje de Italia recorrió Jujuy como parte de un fam tour organizado por Latitud Patagonia, el operador turístico número uno del destino argentino en ese país europeo.

Los profesionales, provenientes de distintas ciudades italianas, vivieron experiencias clave del norte argentino durante su paso por la provincia: recorrieron la Quebrada de Humahuaca en el Tren Solar, se hospedaron en Manantial del Silencio y pernoctaron en Pristine Salar Grande.

El grupo, que también visitó Buenos Aires, Salta y Cafayate, continuará su itinerario hacia Iguazú antes de regresar a Italia el sábado, donde promocionarán los destinos conocidos entre sus clientes.

Latitud Patagonia, con sede en Torino, seleccionó a los mejores agentes de viaje de diferentes regiones de Italia para este viaje de familiarización, buscando fortalecer la comercialización del destino Jujuy en el mercado europeo.

El fam tour o viaje de familiarización es una estrategia directa para que los vendedores conozcan en primera persona los productos turísticos que ofrecen a sus clientes, mejorando la calidad de la recomendación y el posicionamiento de Jujuy en Italia.