Arte y Educación con “Ta Te Títeres: Ciudad de los Títeres”

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy reafirma su compromiso con el desarrollo cultural y educativo de la comunidad, anunciando la celebración del espectáculo “Ta te Títeres: Ciudad de los Títeres”. Este evento, que tendrá lugar del 2 al 4 de octubre de 2025, y transformará los principales centros culturales de la ciudad en escenarios vibrantes para el arte titiritero, ofreciendo espectáculos de alta calidad para todas las edades.

Con una visión clara de acercar la cultura a todos los rincones de la ciudad, la Dirección de Cultura ha programado funciones en la Casa de la Historia y de la Cultura Jorge Cafrune, el Cine Teatro Municipal Select, el Centro Jorge Accame y la Casa Baca. Esta descentralización busca garantizar que vecinos de distintos barrios puedan acceder fácilmente a propuestas artísticas que nutren el alma y fomentan la imaginación.

La programación de este año es particularmente rica y diversa, con obras que prometen deleitar y educar:

“De Tal Pato Tal Pirata” (Cecilia Córdoba): Una aventura llena de humor, enredos y persecuciones que culmina con un mensaje sobre la amistad.

“Si Te Roban la Alegría” (Clara Corte – TILCARA): Ambientada en la Quebrada de Humahuaca, esta obra de títeres de guante destaca la importancia de la comunidad y la alegría, con coplas y rapeadas que reflejan la identidad jujeña.

“Chicha y Coquena” (Gabriela Morel): Un viaje fascinante por los paisajes y costumbres de Jujuy, donde una llamita perdida y el Coquena promueven el respeto a la vida, el cuidado del medio ambiente y la diversidad cultural.

Estas obras no solo garantizan momentos de esparcimiento, sino que también funcionan como herramientas pedagógicas, abordando temáticas relevantes de una manera lúdica y accesible. La Dirección de Cultura, a través de iniciativas como “Ta te Títeres”, busca fortalecer el tejido social, promover la identidad local y ofrecer oportunidades para el disfrute y el aprendizaje a través de las artes escénicas.

Las entradas tendrán un valor accesible de $3.000, con el objetivo de que el festival sea inclusivo para todas las familias jujeñas.

También pueden participar las instituciones educativas, para ello deberán comunicarse con Micaela Guaymas al teléfono 388 516-4621

Cronograma de presentaciones:

Jueves 2 de octubre:

CHICHA y COQUENA (10 hs.) Cine Teatro Municipal Select.

DE TAL PATO, TAL PIRATA (10 hs.) Centro Cultural Jorge Accame

SI TE ROBAN LA ALEGRIA (16 /17 hs.) Casa de la Historia y de la Cultura Jorge Cafrune.

Viernes 3 de octubre:

COQUENA y CHICHA (10 hs.) Casa de la Historia y de la Cultura Jorge Cafrune

SI TE ROBAN LA ALEGRIA (10 hs.) Centro Cultural Mirentux Casa Baca

DE TAL PATO, TAL PIRATA (16 hs.) Centro Cultural Jorge Accame

Sábado 4 de octubre:

DE TAL PATO TAL PIRATA (17 hs.) Casa de la Historia y de la Cultura Jorge Cafrune.

CHICHA Y COQUENA (17 hs.) Cine Teatro Municipal Select.

SI TE ROBAN LA ALEGRIA (17 hs.) Centro Cultural Jorge Accame

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Salvador invita a toda la comunidad a ser parte de esta “Ciudad de los Títeres”, un espacio donde la magia y la cultura se encuentran para construir un futuro más rico en experiencias y valores.