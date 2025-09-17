Asistencia Directa . Comer en Casa: familias de los Valles recibieron unidades alimentarias

El programa “Comer en Casa” tiene como objetivo fortalecer la seguridad alimentaria de los hogares en situación de vulnerabilidad.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, concretó una nueva entrega de unidades alimentarias a familias de la región de los Valles, en el marco del programa “Comer en Casa”, que forma parte del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.).

Las distribuciones se llevaron adelante conforme al cronograma establecido en El Carmen, San Antonio, Los Alisos, Monterrico, Puesto Viejo, Los Lapachos, Aguas Calientes, Pampa Blanca y Yala, incluyendo además a las localidades de León, Lozano y Laguna de Tesorero.

Cada operativo fue organizado por el equipo técnico del Pla.So.Nu.P. junto a autoridades municipales y Unidades de Gestión Local, garantizando la logística y asegurando que la asistencia llegue en tiempo y forma a las familias beneficiarias.

De esta manera, el Gobierno de Jujuy reafirma su compromiso de acompañar y cuidar a las familias más vulnerables de la provincia.