Capacitaciones sobre prevención del suicidio para estudiantes

En un trabajo conjunto entre la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio Capitalino y el Ministerio de Educación de la Provincia organizaron una reunión para la planificación de una serie charlas sobre la prevención del suicidio con los delegados y subdelegados de los centros estudiantiles.

Sobre este tema, la subsecretaria Desarrollo Humano, Daniela Amerise, enfatizó la importancia de continuar con el trabajo y los aportes a todas las acciones que refuercen las políticas Socioeducativas que implementa el Municipio y la Provincia, “en esta ocasión trabajamos con los presidentes de los centros de estudiantes con una estrategia dinámica y participativa diseñada por psicólogos formados para la prevención del suicidio. Simultáneamente se abordarán otros aspectos que ponen en vulnerabilidad a los jóvenes y por último quiero agradecer a todos los profesionales por la convocatoria y en especial a la ministra Miriam Serrano y al secretario Julio Alarcon”.

Asimismo, Mariela Martin, integrante del Departamento de Salud Mental, explicó que tuvieron una importante reunión con los integrantes de la Secretaría de Políticas Socioeducativas para coordinar charlas y actividades sobre prevención del suicidio para los delegados y subdelegados de los centros estudiantiles para que luego transmitan toda la información y la experiencia, “estamos trabajando sobre los espacios de escucha con los integrantes del Programa Creer a cargo de David Quispe quienes son los que tienen contacto con alumnos”.

Desde el Departamento de Salud Mental, indicaron que el objetivo de esta capacitación es transmitir a todo el alumnado mediante los delegados de los centros estudiantiles los conocimientos para la prevención del suicidio, “buscamos brindar charlas completas teniendo en cuenta que cosas de deben hacer y cosas no son recomendables en esta situación tan compleja, también es muy importante identificar las señales de alarma, los factores de riesgo y los lugares para pedir ayuda, esperamos trabajar interactuando con los adolescentes para que luego difundan lo aprendido”.

