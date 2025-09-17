Cultura. Se presentó en Jujuy el Concurso Literario Biprovincial «Cabalgando un Mundo de Cuentos»

Mediante una conferencia de prensa realizada en el Centro de Arte Joven Andino (CAJA), se realizó la invitación oficial a escritores y escritoras de Jujuy y Salta a participar del Concurso Literario Biprovincial “Cabalgando un Mundo de Cuentos”.

La presentación estuvo encabezada por el Secretario de Cultura de la Provincia, José Rodríguez Bárcena, junto a representantes de Aráoz Ediciones y del programa radial Capítulo Dos.

Francisco Aráoz, de Aráoz Ediciones, explicó que “venimos a presentar un concurso literario que busca fomentar la creatividad y la lectura. Se trata de ‘Cabalgando un mundo de cuentos’, que en esta su tercera edición tiene la particularidad de ampliarse también a la provincia de Jujuy. Las dos ediciones anteriores se realizaron únicamente en Salta y ahora, con esta convocatoria biprovincial, queremos abrir un espacio más amplio para que las voces literarias de ambas provincias puedan encontrarse y potenciarse”.

Por su parte, Diego Tejerina, del programa Capítulo Dos, destacó que “esta iniciativa es gratuita y está pensada para escritores y escritoras de todas las edades que quieran animarse a dar a conocer su trabajo. Tienen tiempo hasta el 15 de octubre para enviar sus cuentos por correo electrónico. Es una muy buena oportunidad para ampliar horizontes y lograr una proyección mayor para quienes por distintas razones todavía no han podido difundir su obra de manera regional”.

Podrán participar personas nacidas o con residencia comprobable en las provincias de Jujuy y Salta, sin límite de edad. En el caso de menores de 18 años, deberán presentar autorización de un adulto responsable. La recepción de las obras estará abierta hasta el 30 de septiembre de 2025.

Cada participante podrá enviar hasta tres cuentos, de tema libre, escritos en idioma español, originales, inéditos y que no estén premiados ni presentados en otros concursos en curso. Las obras distinguidas serán publicadas en una edición conjunta de Aráoz Ediciones y Mundo Gráfico Impresiones. Además de la publicación, los ganadores recibirán ejemplares de la antología, diplomas y otros premios que serán anunciados en las emisiones radiales de Capítulo Dos y en sus redes sociales.

La entrega de premios y la presentación de la obra se realizarán en una fecha que será comunicada oportunamente por los organizadores. El libro resultante también se presentará en el stand de Aráoz Ediciones en la Feria del Libro de Salta 2025.

Las bases completas y actualizadas pueden consultarse en las redes sociales de Capítulo Dos Radio, Mundo Gráfico Impresiones y Aráoz Ediciones. Por dudas y consultas se puede escribir a: [email protected]