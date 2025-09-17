Discapacidad . Capacitación para la inclusión educativa en la Escuela Nocturna Nº 397

Entre otros temas, se abordó el paradigma social vigente y aspectos prácticos para la asistencia a personas con discapacidad.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral, llevó adelante la capacitación para docentes y estudiantes de la Escuela Nocturna Nº 397 del barrio Mariano Moreno de la capital.

Durante la capacitación se abordaron contenidos vinculados a la terminología adecuada sobre discapacidad, el paradigma social vigente, como también aspectos prácticos para el abordaje correcto de asistencia a personas con discapacidad.

La instancia formativa fue especialmente valorada por el equipo directivo, dado que la institución cuenta con estudiantes con discapacidad, lo que refuerza la importancia de disponer de estas herramientas pedagógicas y sociales.

En cada encuentro, se pone de relieve el sentido de inclusión y empatía como ejes centrales del trabajo, favoreciendo la construcción de una comunidad educativa más consciente y comprometida con la igualdad de derechos.