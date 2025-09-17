Dispositivos de tránsito por los desfiles de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Con el inicio del traslado de carrozas hacia Ciudad Cultural y en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy implementa un amplio operativo de seguridad vial que incluye cortes de calles, desvíos de transporte público, restricciones de estacionamiento e ingresos controlados al barrio Alto Padilla.

El director de Tránsito y Transporte, Fernando Frías, explicó el alcance del operativo que se lleva adelante. “Comenzamos este martes 16 con el traslado de las diferentes carrozas tanto de San Salvador como del interior. El operativo inició a partir de las 9 de la mañana y culminó a las 19 con el traslado de 45 carrozas, las restantes están siendo trasladadas en estos momentos. Hasta ahora ingresaron 12 y 8 están en camino, y se extenderá hasta las 16 de hoy, miércoles 17”, detalló.

Asimismo, remarcó que “es un servicio de los más importantes que tenemos en el transcurso del año desde la Dirección de Tránsito. En este año se afectaron 45 motocicletas que están acompañando a cada uno de los establecimientos. Se realizó un cronograma de traslados, se viene trabajando hace tres semanas, con horarios y designación de lugares por donde van a transitar, sobre todo en el casco céntrico que tiene calles muy angostas, por lo que los traslados se realizaron por avenidas como Santibáñez, Avenida Fascio, Avenida Bolivia, entre otras”.

En cuanto a la programación de actividades, Frías indicó que “también se realiza el desfile de Bienvenida Primavera, que comenzará a partir de las 18, y los cortes de tránsito a partir de las 17. Las unidades de transporte público de pasajeros modificarían sus recorridos también en ese horario, llegando a Ciudad Cultural con el diagrama ya designado en otros eventos: Comandante Pérez, Airampo, Suipacha, Colectora Pila Solá, ingresarían a Avenida de las Carrozas y las paradas estarían designadas en Avenida de las Carrozas en toda su extensión”.

El funcionario recomendó que “las personas que vienen a Ciudad Cultural a los distintos desfiles lo hagan, si es posible, en el transporte urbano de pasajeros, teniendo en cuenta que la totalidad de la flota modifica el recorrido, se dispone de refuerzos y el servicio se garantiza hasta la finalización de cada uno de los eventos. Además, en Ciudad Cultural no hay espacio suficiente para designar lugares de estacionamiento, solo se dispuso un sector sobre Avenida Bolivia, entre Airampo y Caídos por la Patria, aproximadamente a 400 metros del evento”.

Por último, aclaró que “los vecinos del barrio Alto Padilla pueden ingresar al sector con la acreditación de alguna documentación que certifique el domicilio, como un DNI, boleta de impuesto o contrato de alquiler”.

Detalles del Operativo

Cortes de tránsito:

A partir de las 18 horas se dispondrán cortes en los siguientes puntos:

Av. Bolivia y Av. de los Estudiantes

Av. de los Estudiantes y Av. de las Carrozas

Av. de los Estudiantes y Prolong. Zorrilla de San Martín

Curupaití y Av. Bolivia

Curupaití y Zorrilla de San Martín

Curupaití y derivador de ingreso a Zona Sur de Av. de los Estudiantes

Curupaití y Prolong. Juntos en Jujuy

Curupaití y Félix de Olazábal

Colectora Ruta 9 y Washington (ingreso clandestino)

Rotonda de Av. de los Estudiantes ingreso a Ciudad Cultural

Av. de los Estudiantes y Colectora Pila Solá

Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas

Av. de las Carrozas y Juntos en Jujuy

Av. de las Carrozas y Dr. Vidal

Av. de las Carrozas y Pedro del Portal

Av. de las Carrozas ingreso Zona Sur

Av. de los Estudiantes ingreso a Airampo (B° 23 de Agosto)

Suipacha y Coronel Arias

Ituzaingó y Dr. Vidal

Restricción de estacionamiento

Suipacha, entre Pedro del Portal y Colectora Pila Solá, tendrá prohibido el estacionamiento desde las 18 horas.

Desvío del transporte urbano

Las unidades del transporte urbano modificarán su recorrido por las siguientes arterias:

Santibáñez, Cmdte. Pérez, Airampo, Acceso a barrio 23 de Agosto, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas, Av. Bolivia, Av. Córdoba y luego retomarán el recorrido habitual.

Paradas

Taxis de radiollamada: Espejo y Curupaití (ANSES).

Colectivos urbanos: sobre Av. de las Carrozas, en toda su extensión. Ingreso de vecinos de Alto Padilla

Será únicamente bajo acreditación de domicilio (DNI o boleta de servicio), por Félix de Olazábal y por Zorrilla de San Martín.

Estacionamiento en Av. Bolivia

Permitido a 45°, desde Airampo hasta Caídos por la Patria.

Finalmente, desde la Municipalidad se solicita a los vecinos y conductores circular con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal de la Dirección de Tránsito, apostado en cada punto de control.

Nota audiovisual: https://youtu.be/Y4ryjKBO40M