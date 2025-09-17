Embajadoras de mis Derechos. Representantes de Monterrico compartieron con personas mayores

La jornada intergeneracional del Programa “Embajadoras de mis Derechos” se realizó en la capital jujeña.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, llevó adelante una jornada de integración en el marco del Programa “Embajadoras de mis Derechos”, con la participación de jóvenes representantes de los colegios de Monterrico.

La actividad se desarrolló en el Centro de Día «Virgen del Valle», donde las estudiantes fueron recibidas por personas mayores concurrentes y el personal de la institución. Este encuentro puso en valor la intergeneracionalidad, promoviendo el respeto mutuo y la transmisión de saberes entre generaciones.

En la ocasión, junto al profesor Pablo Velázquez de la Dirección General de Personas Mayores, se compartió un repertorio musical, mientras que el grupo folclórico La Cosecha sumó su participación artística para enriquecer la jornada.

Posteriormente, las representantes realizaron un recorrido cultural por espacios emblemáticos de San Salvador de Jujuy. La visita incluyó el histórico Cabildo, donde conocieron detalles de la historia provincial, y culminó en la Casa de Gobierno, con un recorrido por el Salón Blanco y el Salón de la Bandera.