Sadir inauguró un sistema de provisión de agua para Tilcara y Maimará

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, inauguró en Tilcara un sistema de provisión de agua potable que cubrirá las necesidades de tilcareños y maimareños.La obra beneficiará a más de 16 mil habitantes.

Esta obra representa la solución a un problema de suministro de larga data que afectaba a ambas comunidades, debido a las crecidas del Huasamayo que derivaban en la interrupción del suministro, acumulación de sedimento y turbidez.

En la oportunidad, Sadir resaltó que “es una obra muy importante para Tilcara y Maimará, no sólo para incrementar el caudal, sino también para dotar al servicio de mayor seguridad”.

Refirió que “hicimos una inversión de más de $1.000 millones”, la cual “se justifica plenamente por la cantidad y calidad de agua”, acotó.

Además, enfatizó que “queremos que nuestros pueblos crezcan y vivan cada vez mejor y lo primero que necesitan es agua potable”.

Continuó señalando, que “en algunos lugares estamos trabajando en el servicio de agua y en otros agua y cloacas, que son esenciales para que los jujeños vivan mejor”.

“Al mismo tiempo, en Tilcara avanzamos con el puente nuevo con la Ruta Nacional 9 y, en la misma zona, el parque lineal”, completó el gobernador.

También participaron de la ceremonia inaugural, la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, y su par de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic, entre otros funcionarios del gabinete provincial y autoridades municipales.

Por su parte, el presidente de la empresa estatal Agua Potable de Jujuy, Juan Carlos García, explicó que Tilcara y Maimará “cuentan ahora con un complejo sistema con drenes, potabilización en la planta Florida y un dispositivo de bombeo en Peña Alta que conduce el agua a la usina que es la potabilizadora matriz para Tilcara y Maimará” y apuntó que “esperamos una temporada estival tranquila y que los problemas del pasado no vuelvan”.