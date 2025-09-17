Noticias de Jujuy

Se inauguró muestra del Premio Ledesma de Arte Infantil 2025 en el CAJA

Con gran participación de la comunidad educativa y artística, la empresa Ledesma, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Cultura, se inauguró la muestra del Premio Ledesma de Arte Infantil 2025 en el Centro de Arte Joven Andino (CAJA). Durante la ceremonia se entregaron premios a los estudiantes distinguidos por su talento y creatividad.

El certamen, organizado por Ledesma junto al Ministerio de Educación de Jujuy, a través de la Modalidad de Educación Artística, convocó a niñas y niños de entre 9 y 12 años de escuelas públicas y privadas de toda la provincia. En esta edición se presentaron 642 obras originales en la disciplina pintura, trabajadas con técnicas como óleo, témpera, acrílico, acuarela, lápices de colores y collage.

El jurado otorgó el primer premio a Iris Jazmín Illesca, de la Escuela N° 435 “Profesor Humberto Justo Agüero”. El segundo premio fue para Valentino Paz, de la Escuela N° 207 “Armando Pío Martijena”, mientras que el tercero le correspondió a Morena Aylin Duran, también de la Escuela N° 435, y el cuarto para Abril Ángeles Armella, de la Escuela N° 321 “Provincia de Buenos Aires”.

Además, se entregó el Premio Estímulo a la Enseñanza de las Artes Visuales al profesor Hugo Daniel Arjona, por su acompañamiento y compromiso pedagógico.

También se realizó la entrega de menciones especiales a Gustavo Casimiro, de la Escuela N° 462 de Cuesta de Lipán en Tumbaya; José Ernesto Rey Campero, del Colegio Los Lapachos; Ximena Abigail Molina, de la Escuela N° 468 de Alto Comedero; Tiara Jazmín Cruz, de la Escuela N° 418 “Eva Perón”; Jonatan Gamaliel Ortega, de la Escuela N° 8 “Escolástico Zegada”, quien recibió una mención técnica; y Morena Luciana Valdiviezo, de la Escuela Normal.

La muestra permanecerá abierta al público en el CAJA y podrá visitarse en calle Alvear 534 de lunes a viernes en el horario de 8 a 20 hs.

