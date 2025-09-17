SECOTyH. Ordenamiento Territorial incorpora chatbot para optimizar la actualización del Registro Único

Ordenamiento Territorial presentará nuevos canales para comunicación y trámites ciudadanos, principalmente para la actualización de datos del Registro Único.

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat (SECOTyH), perteneciente al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), actualizará la base de datos de su Registro Único con la incorporación de nuevos canales de comunicación para la ciudadanía.

Eduardo Cazón, secretario de Ordenamiento Territorial y Hábitat, anunció que “en los próximos días vamos a presentar el chatbot de la SECOTyH como parte de un proceso de modernización y actualización de nuestro Registro Único ”.

“Se trata de un proyecto que venimos trabajando desde hace un tiempo y que pronto vamos a materializar con gran satisfacción con la próxima presentación del chatbot”; “además de renovar, actualizar datos e información referidos a situación dominial en el Registro Único, buscamos optimizar la comunicación entre la Secretaría y la ciudadanía y facilitar información”, agregó el funcionario.

Así, además del acceso a la actualización de datos en el Registro Único, el nuevo canal estará disponible para brindar información sobre trámites que actualmente se realizan de manera presencial, como renuncia a un lote fiscal, cambio de titularidad y/o exclusión de jefe o cónyuge, emisión y renovación de documentación de adjudicación (tenencia precaria o certificado), entre otros.

Las familias podrán acceder a la actualización e información de la Secretaría a través del chatbot tras el anuncio de la puesta en funcionamiento, que será en las siguientes semanas de este mes, y también por la página www.secotyh.jujuy.gob.ar

La SECOTyH cuenta con un Registro Único de situación habitacional de familias de toda la provincia. En este sentido, Cazón destacó que “es la única referencia oficial por la que se rige el Estado Provincial, y es una herramienta indispensable”.

Sobre lo anterior, destacó que “recurrimos diariamente a esa base de datos, y, más allá del trabajo en territorio que realizamos, consideramos que es clave que las familias accedan a actualizar sus datos”.

El secretario valoró que “el chatbot que implementaremos tiene una particularidad muy innovadora, y es la utilización de inteligencia artificial propia, desarrollada en la Secretaría”. Asimismo, explicó que el uso de IA “permitirá analizar de manera integral la situación habitacional de cada familia, detectar necesidades, cruzar información y desde allí planificar soluciones de manera precisa y ágil”.