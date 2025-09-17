Sensibilización. La donación de órganos se reafirma en la comunidad jujeña

Hablar de donación de órganos y compartir experiencias permite fortalecer la vocación solidaria en todas las etapas de la vida.

El Ministerio de Salud de Jujuy informó que en las últimas jornadas se efectuaron de manera satisfactoria ocho operativos de ablación incluyendo uno en una institución privada, cinco en Hospital Pablo Soria y uno en Hospital San Roque de la capital provincial y, con carácter multiorgánico, un procedimiento en el Hospital Orías de Libertador, dando cuenta de la sensibilización de la comunidad frente a la donación de órganos. De este modo, en 2025, la provincia suma un total de 59 ablaciones de órganos y tejidos realizadas tanto en ámbitos público como privado, multiplicando las opciones de recuperación a personas en situaciones críticas de salud.

Tal como explica la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en esa línea, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) que rige el sistema de donación de órganos en nuestro país, el trasplante de tejidos, órganos o células humanas es una forma consolidada de tratamiento, reconocida como la mejor y en ocasiones, la única alternativa en el caso de diversas enfermedades y lesiones graves congénitas, hereditarias o adquiridas que pueden poner en riesgo la vida.

Es por esto que la donación de órganos y tejidos resulta de importancia vital, siendo especialmente un acto de generosidad y empatía que impacta en la persona receptora y en su entorno mientras contribuye a fortalecer a cada comunidad en la vocación solidaria.

Por mayor información se puede concurrir a la sede del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAIJUY) en Güemes 1360 de San Salvador, de lunes a viernes de 8 a 12 horas o comunicarse al 4221228.