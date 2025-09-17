Todo listo para el tradicional Desfile «Bienvenida Primavera» en Ciudad Cultural

En el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 (FNE), se llevará a cabo hoy el tradicional Desfile “Bienvenida Primavera”, que marca el tan ansiado inicio oficial de la festividad estudiantil. La edición de este año comenzará a las 18:00 horas, con la participación de 77 instituciones, incluyendo escuelas primarias, asociaciones y fundaciones.

El evento congrega en Ciudad Cultural, a los alumnos de distintos jardines maternales, escuelas primarias y de educación especial, quienes recorrerán el predio de Ciudad Cultural, en el barrio Alto Padilla, con vestuarios alegóricos y llenos de color, celebrando la llegada de la primavera.

Repasamos la Agenda de la FNE 2025:

•Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs.: Desfile Bienvenida Primavera, Ciudad Cultural.

•Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs.: Desfile Grupo A, Ciudad Cultural.

•Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs.: Desfile Grupo B, Ciudad Cultural.

•Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs.: Desfile Doble, Ciudad Cultural.

•Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs.: Exposición de Carrozas.

•Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs.: Elección del Paje 10, Ciudad Cultural.

•Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs.: Exposición de Carrozas.

•Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs.: Elección Representante Provincial, Ciudad Cultural.

•Martes 23 de septiembre – 8:30 hs.: Congreso de la Juventud, Centro de Innovación Tecnológica.

•Martes 23 de septiembre – 20:00 hs.: Desfile Grupo A, Ciudad Cultural.

•Miércoles 24 de septiembre – 20:00 hs.: Desfile Grupo B, Ciudad Cultural.

•Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs.: Desfile Doble, Ciudad Cultural.

•Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs.: Elección Representante Nacional, Estadio 23 de Agosto.

•Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs.: Entrega de Premios, Ciudad Cultural.

Wi Fi Gratuito

En el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, el Gobierno de la provincia, brindará servicio de internet libre, seguro, gratuito e ilimitado a todas las personas que visiten Ciudad Cultural.

El servicio se brinda en pos de garantizar la conectividad y comunicación entre las personas ante cualquier eventualidad.