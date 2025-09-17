Noticias de Jujuy

Todo listo para el tradicional Desfile «Bienvenida Primavera» en Ciudad Cultural

Jujuy
Todo listo para el tradicional Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural

En el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 (FNE), se llevará a cabo hoy el tradicional Desfile “Bienvenida Primavera”, que marca el tan ansiado inicio oficial de la festividad estudiantil. La edición de este año comenzará a las 18:00 horas, con la participación de 77 instituciones, incluyendo escuelas primarias, asociaciones y fundaciones.

El evento congrega en Ciudad Cultural, a los alumnos de distintos jardines maternales, escuelas primarias y de educación especial, quienes recorrerán el predio de Ciudad Cultural, en el barrio Alto Padilla, con vestuarios alegóricos y llenos de color, celebrando la llegada de la primavera.

Repasamos la Agenda de la FNE 2025:

•Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs.: Desfile Bienvenida Primavera, Ciudad Cultural.

•Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs.: Desfile Grupo A, Ciudad Cultural.

•Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs.: Desfile Grupo B, Ciudad Cultural.

•Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs.: Desfile Doble, Ciudad Cultural.

•Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs.: Exposición de Carrozas.

•Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs.: Elección del Paje 10, Ciudad Cultural.

•Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs.: Exposición de Carrozas.

•Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs.: Elección Representante Provincial, Ciudad Cultural.

•Martes 23 de septiembre – 8:30 hs.: Congreso de la Juventud, Centro de Innovación Tecnológica.

•Martes 23 de septiembre – 20:00 hs.: Desfile Grupo A, Ciudad Cultural.

•Miércoles 24 de septiembre – 20:00 hs.: Desfile Grupo B, Ciudad Cultural.

•Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs.: Desfile Doble, Ciudad Cultural.

•Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs.: Elección Representante Nacional, Estadio 23 de Agosto.

•Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs.: Entrega de Premios, Ciudad Cultural.

Wi Fi Gratuito

En el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, el Gobierno de la provincia, brindará servicio de internet libre, seguro, gratuito e ilimitado a todas las personas que visiten Ciudad Cultural.

El servicio se brinda en pos de garantizar la conectividad y comunicación entre las personas ante cualquier eventualidad.

