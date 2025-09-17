Travel Sale: miles de viajeros consultaron por Jujuy en la feria online más grande del país

Jujuy se posicionó entre los diez destinos más buscados en la 11ª edición de Travel Sale, la feria digital de turismo que reunió a 148 empresas de viajes y turismo de todo el país con más de 5.100 productos turísticos con descuentos exclusivos.

Durante la campaña, realizada del 25 al 31 de agosto, más de 150 productos turísticos de Jujuy estuvieron disponibles en la plataforma travelsale.com.ar, logrando 2.300 consultas de usuarios interesados en visitar la provincia. Diez agencias receptivas locales participaron activamente con 77 propuestas turísticas que recibieron bonificación especial para sumarse al evento.

La visibilidad fue constante: el logo de Jujuy estuvo presente en la web oficial y en envíos de email marketing a más de 130.000 usuarios. Los destinos que despertaron mayor interés fueron San Salvador de Jujuy, Purmamarca, Salinas Grandes, Tilcara y Humahuaca, con ofertas que incluían descuentos de hasta el 30% y opciones de financiación especiales.

El jueves 28, declarado «Día de Argentina», Jujuy tuvo un rol protagónico en las redes sociales de Travel Sale y en las acciones de comunicación dirigidas a la promoción de los destinos nacionales. Los paquetes combinados con otras provincias del Norte Grande y las experiencias en Salinas Grandes y la Quebrada de Humahuaca estuvieron entre los productos más consultados.

«La participación en Travel Sale confirma que Jujuy es cada vez más competitivo en el mercado digital, atrayendo nuevos viajeros y fortaleciendo a nuestras agencias locales», destacó el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas.

Las agencias participantes reportaron incrementos de más del 100% en consultas digitales y aumentos de ventas de entre 50% y 450% respecto de una semana habitual, consolidando al turismo como motor de desarrollo regional.