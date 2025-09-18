Desarrollo Integral. Invitan al Primer Encuentro Provincial – Primavera Fest

Instituciones de personas con discapacidad, centros de deporte adaptado, organizaciones sociales y comunidad en general podrán participar el próximo 24 de septiembre en Club Atlético San Pedro.
El Ministerio de Desarrollo Humano, de Jujuy a través de la Secretaría de Desarrollo Integral junto al Municipio de San Pedro, te invitan a vivir una jornada única de inclusión, deporte y recreación en el Primer Encuentro Provincial – Primavera Fest.
Día: Miércoles 24 de septiembre de 2025
Horario: 8:30 a 12 horas
Lugar: Club Atlético San Pedro
• Actividades recreativas y deportivas adaptadas
• Música en vivo y baile
• Juegos inclusivos para todas las edades
• Espacios de integración para instituciones y familias
Instituciones de personas con discapacidad, centros de deporte adaptado, organizaciones sociales y comunidad en general.
Este encuentro busca promover la inclusión, el trabajo en equipo y el disfrute compartido, generando un espacio donde cada persona pueda participar, expresarse y divertirse.
