Inversión en salud. Hospital San Roque: tomógrafo odontológico permite estudios de alta precisión y calidad

El equipo inaugurado este martes se encuentra en el Centro Provincial de Odontología.

El Ministerio de Salud de Jujuy destacó que el nuevo tomógrafo odontológico del Hospital San Roque inaugurado con la presencia del gobernador, Carlos Sadir, es un equipo de última tecnología destinado al trabajo que cumple a diario el Centro Provincial de Odontología (CPO).

El tomógrafo odontológico permite realizar estudios de alta precisión y calidad, incluyendo tomografías de maxilar superior e inferior, ortopantomografías y telerradiografías para estudios cefalométricos. Con un campo de visión de 12 x 12 centímetros, el equipamiento ofrece una visión detallada y completa de la estructura dental y facial, lo que permite al equipo profesional diagnosticar y tratar con mayor precisión y eficacia distintas afecciones de salud bucal en población pediátrica y adulta.

A partir de sus sistemas de combinación de rayos X, permite calidad de imágenes panorámicas 3D facilitando diagnóstico preciso y fiable incluso en casos de alta complejidad. Además, la optimización automática de la imagen es clave para la planificación del tratamiento.

El tomógrafo odontológico está indicado entre otras situaciones para la detección y evaluación de patologías y/o lesiones óseas, así como anomalías en los maxilares; diagnóstico de trastornos y disfunciones de la ATM (Articulación Temporomandibular); localización y evaluación de dientes impactados o retenidos; diagnóstico de patologías en la región periapical de los dientes; análisis cefalométrico, es decir, estudios para ortodoncia y planificación de tratamientos faciales; diagnóstico temprano de tumores y cáncer bucal; evaluación de lesiones traumáticas en dientes y estructuras óseas y diagnóstico de malformaciones y anomalías en la estructura facial y dental.