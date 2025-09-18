Se lanza la 5° edición de Poné tu Productora en Acción

El programa recorrerá cinco localidades de Jujuy con capacitaciones presenciales para emprendedores y productoras audiovisuales.

El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, a través de la Comisión de Filmaciones, lanza el programa “Pone tu productora en Acción”. La propuesta consiste en una serie de capacitaciones que abordarán las etapas necesarias para la conformación y formalización de productoras o emprendimientos audiovisuales.

La convocatoria está destinada a profesionales, estudiantes, y trabajadores del sector audiovisual, interesados en conformar una pyme audiovisual que pueda responder a la demanda de la provincia y la potencialidad productiva que tienen sus espacios geográficos como escenario de rodajes a nivel nacional e internacional.

La modalidad será presencial y contará con dos instancias: Una de capacitación donde se abordarán los aspectos claves para el desarrollo de una productora, y otra de concurso, donde los proyectos inscriptos podrán participar por importantes beneficios.

Se otorgarán los siguientes premios:

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 9 de octubre (con cupos limitados) ingresando a https://iaaj.jujuy.gob.ar/capacitaciones/pone-tu-productora-en-accion/

En esta edición, el encargado de la capacitación será el realizador jujeño Pablo Aramayo.

Cabe destacar que, para postularse, los interesados deben estar inscriptos en el Registro Provincial de la Actividad Audiovisual. Este trámite se realiza en la página web del IAAJ https://iaaj.jujuy.gob.ar en la pestaña “Registro” y tiene una demora aproximada de 10 días hábiles.