TURISMO . El Tren Solar de la Quebrada estará presente en la Feria Internacional de Turismo

Del 27 al 30 de septiembre, en la Feria Internacional de Turismo, se presentará el Tren Solar una propuesta que une innovación, energías limpias y turismo.

En este marco, durante 4 días los visitantes de la feria podrán conocer de cerca el Tren Solar de la Quebrada, esta innovadora experiencia turística sustentable que combina modernidad, energías limpias y el paisaje incomparable de la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.

La propuesta de Jujuy incluirá un espacio inmersivo con realidad aumentada, donde el público tendrá la oportunidad de “viajar” en el Tren Solar y vivir la experiencia desde adentro, recorriendo estaciones y vagones como si estuviera en pleno corazón de la Quebrada de Humahuaca Asimismo, se desplegarán acciones de merchandising y eventos especiales que reforzarán la identidad del Tren Solar como emblema del turismo sostenible en la región.

“FIT es mucho más que una feria, es el punto de encuentro del turismo en un solo lugar. Este año vamos a vivir una edición histórica del 27 al 30 de septiembre, que comenzará celebrando el Día Mundial del Turismo” destacó Juan Cabrera, presidente del Ente Autárquico Tren Solar de la Quebrada. «La FIT es donde las experiencias se encuentran con las oportunidades y este año volverá a marcar la agenda del turismo mundial y es fundamental para Jujuy y el Tren Solar ser parte de esta gran vidriera del turismo de todo el país y el mundo”.

La presencia del Tren Solar de la Quebrada en este escenario internacional reafirma el compromiso de Jujuy con la sustentabilidad, la innovación y la promoción de experiencias únicas que potencian el desarrollo turístico y cultural de la provincia.

Encontrá el espacio de Jujuy en: Sociedad Rural Argentina – C.A.B.A. Stand N°: 1320 y el espacio de realidad aumentada del Tren Solar en Fit Outdoor Pista Central .