Articulación. Acciones conjuntas para la prevención de la violencia de género y el suicidio en Yuto

La actividad organizada por el Hospital San Miguel contó con la participación de diversas instituciones locales y municipales.

El Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de la localidad de Yuto participó activamente de una jornada de concientización sobre la prevención de la violencia de género en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que este año se desarrolla bajo el lema “Con cada gesto, un cuidado”.

Durante la jornada, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades brindó información sobre los dispositivos provinciales disponibles para el abordaje integral de la violencia de género, visibilizando la importancia de la prevención y del acceso a redes de apoyo para las mujeres y personas de la diversidad sexual que atraviesan estas situaciones de vulnerabilidad.

En la Provincia de Jujuy hay 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia integrados por profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía que acompañan el proceso luego de la evaluación de cada caso y asisten de acuerdo a los protocolos establecidos.

También se promocionó la línea provincial 0 800 888 4363, gratuita y confidencial que funciona las 24 horas todos los días del año.

Se destacó que la violencia de género no solo afecta la integridad física y emocional de las víctimas, sino que también puede profundizar problemáticas vinculadas a la salud mental, incrementando factores de riesgo como la depresión, el aislamiento y, en los casos más extremos, las conductas suicidas.

En este sentido, se subrayó la necesidad de promover vínculos sanos, generar conciencia en la comunidad y fortalecer los lazos institucionales para garantizar respuestas rápidas y eficaces. La prevención, tanto de la violencia como del suicidio, requiere del compromiso de toda la sociedad, poniendo en el centro el respeto, la empatía y el cuidado mutuo.

El Consejo Provincial de Mujeres reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera articulada para acompañar, contener y orientar a mujeres y familias, impulsando acciones que contribuyan a construir entornos más seguros e igualitarios.