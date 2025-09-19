Con acompañamiento municipal se correrá la maratón Termas de Reyes

El próximo domingo 21 de septiembre, la Comunidad Aborigen de Termas de Reyes, con el apoyo de la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, llevará adelante una maratón con recorridos de 4, 8 y 18 kilómetros, en categorías femenino y masculino libre, a partir de las 9.30 horas. Habrá premiación para los tres primeros lugares de cada distancia.

Al respecto, Gustavo Caliva, subdirector de Deportes y Recreación, celebró la colaboración del organismo en la organización de la competencia, destacando que “entusiasma por el circuito, que es muy atractivo y desafiante”. La prueba de 18 kilómetros partirá desde la Laguna de Yala hasta el puente de Termas de Reyes; la de 8 kilómetros tendrá como punto de inicio el puente de Termas, subirá hasta el mirador clásico y retornará completando dos vueltas; mientras que la de 4 kilómetros también se largará desde Termas de Reyes, con llegada en el mismo lugar.

Por su parte, Rolando Fabio Farfán, presidente de la Comunidad Aborigen de Termas de Reyes, agradeció el acompañamiento municipal y resaltó que la competencia se desarrollará en un entorno de gran atractivo turístico, complementando la belleza de la Laguna de Yala. El dirigente detalló además que las acreditaciones se realizarán el sábado 20 de septiembre, de 9 a 16 horas, en la Dirección de Deportes y Recreación, ubicada en la Punta del Parque San Martín.

Asimismo, Yesica Lourdes Goyechea precisó que también el domingo, entre las 8 y las 9 de la mañana, en la sede de la Comunidad se podrán acreditar laos los atletas locales, del interior y de otras provincias.

Finalmente, Benicio Ruiz subrayó que la Dirección de Deportes y Recreación fiscalizará la competencia y brindará todo el apoyo necesario para garantizar el éxito del evento en todas sus categorías.

Nota audiovisual: https://youtu.be/8C6brrLTucI