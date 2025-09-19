Legisladores acompañaron la apertura de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Los diputados Adriano Morone y Agustina Guzmán acompañaron al gobernador Carlos Sadir y al presidente del Ente Autárquico Permanente de la FNE, Martín Meyer, en la inauguración oficial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes en Ciudad Cultural. Con el tradicional corte de cintas quedó habilitado el desfile de carrozas y carruajes escolares correspondientes al Grupo A.

Estamos acá acompañando al gobernador en la apertura de una nueva edición de esta fiesta de los estudiantes tan importante para nuestra provincia y para todos los jóvenes jujeños. Muy lindo el marco, la verdad, expresó Morone.

El legislador enfatizó que la FNE es una celebración icónica para Jujuy, reconocida en todo el país, en la que los protagonistas son los adolescentes, con el apoyo del Ente y del Gobierno, pero siempre con el centro puesto en la juventud.

Finalmente, valoró la elección de la Ciudad Cultural como escenario del festejo, aunque recordó con nostalgia las generaciones que vivieron el desfile en la avenida Córdoba: Creo que este es un lugar ideal para la magnitud que tiene hoy la Fiesta.