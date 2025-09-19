San Salvador de Jujuy celebrará la Semana del Turismo con múltiples actividades

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció una variada agenda de actividades en el marco de la “Semana del Turismo”, que se desarrollará desde el lunes 22 hasta el sábado 27 de septiembre, con el objetivo de promocionar los destinos turísticos de la ciudad a través de visitas guiadas y propuestas culturales. El punto central de la programación será “La Noche del Turismo”, el viernes 26 desde las 19 horas.

El secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, explicó que “hemos organizado una serie de actividades guiadas, algunas gratuitas, otras con cupo y algunas con un costo mínimo de acceso. Se contará con una diversidad de circuitos y propuestas que servirán para mostrar un pedacito de lo que es San Salvador de Jujuy como destino turístico”.

En esa línea, destacó la reedición de “La Noche del Turismo”, que en 2022 tuvo gran repercusión. “La noche previa al 27 –viernes 26– habrá entre tres y cuatro propuestas específicas: una visita guiada en el Cementerio El Salvador, para conocer parte de la historia y patrimonio de la ciudad; un recorrido gratuito por el casco céntrico; una visita con cupo limitado y en horario nocturno por el Parque Botánico, que finalizará en su mirador; y una experiencia en la bodega Antropo Wines, en Alto La Viña. Además, ofreceremos una propuesta de astroturismo frente a la explanada de la Catedral”, detalló.

Córdoba invitó a turistas y vecinos a seguir las redes oficiales de Turismo Jujuy Ciudad, donde se difundirán los detalles de cada actividad: “Septiembre es el mes de los estudiantes, llegan visitantes de distintos lugares y queremos ofrecer alternativas para que disfruten de nuestros paisajes, nuestra cultura y los productos típicos de San Salvador”.

Por su parte, Gabriel Canoniero recordó que el 27 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Turismo, este año bajo el lema “Turismo y Transformación Sostenible”, propuesto por la Organización Mundial del Turismo. “Desde principios de año venimos trabajando en la implementación del Plan de Desarrollo Sustentable de la ciudad, alineado con este concepto”, señaló.

Finalmente, comentó que durante la semana también habrá promociones gastronómicas y en servicios de spa, que se irán difundiendo en las redes sociales oficiales, tanto para turistas como para vecinos de la ciudad.

Nota audiovisual: https://youtu.be/SPBnk0afuiY