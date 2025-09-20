“Chuli” Jorge compartió un almuerzo con los jubilados en su día, organizado por la Municipalidad

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy celebró el Día del Jubilado con un emotivo homenaje encabezado por el intendente Raúl “Chuli” Jorge, quien junto a la Ministra de Ambiente, María Inés Zigarán, funcionarios municipales y provinciales compartió una jornada de almuerzo, música y encuentro en Alto Comedero, reafirmando el compromiso de acompañar e integrar a los adultos mayores de la ciudad.

Al respecto, el ejecutivo municipal expresó su beneplácito por el desarrollo de la jornada, de la que participaron las distintas áreas del equipo municipal, y consideró, “significa brindarles un homenaje que se merecen por parte de todo el equipo de la Muni ya que nos sentimos servidores y, por ello, ayudamos en todo el servicio que estamos dando para que pasen un almuerzo extraordinario en familia, con música y toda la alegría que merece este sector al que debemos gran parte de lo que somos como sociedad, como ciudad, provincia y nación”.

“Los jubilados dejaron su vida a través del trabajo y el esfuerzo para que tengamos Patria y un Estado cada día mejor, lamentablemente hoy se pone en duda estas cuestiones que tienen que ver con la justicia que significa darles un reconocimiento por parte de toda la sociedad; nos debemos a ellos y por eso con mucho gusto venimos hoy a Alto Comedero”, esgrimió el intendente y adelantó, “vamos a estar el sábado que viene en el Centro Cultural Belgrano -Vieja Estación- tributando a los jubilados que viven en aquella parte de la ciudad”.

Por último, resaltó, “este homenaje lo hacemos todos los años, no tenemos ningún tipo de especulación más que sencillamente decirles que el Municipio los tiene en cuenta y por eso desarrollamos programas de todo tipo para su integración plena, en nuestros Multiespacios, CPVs, CICs, etc”.

A su turno, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, manifestó, “quiero felicitar en su día a todos los jubilados de nuestra ciudad y provincia, y destacar la contención que genera el Municipio desde sus distintas áreas, generando la participación de todos los adultos mayores de nuestra ciudad; ver y compartir con ellos momentos de alegría, baile y poesía es increíble; todo esto es gracias a un equipo incansable que tiene el Municipio de la Capital; quiero agradecer al Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia que ha aportado a fin de que esto pueda ser una realidad”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, aseguró, “esto es un esfuerzo conjunto de todas las áreas de Adultos y Adultos Mayores del Municipio; significa un día de encuentro para todos aquellos que usan los talleres y distintos servicios que el Municipio brinda a los adultos y adultos mayores, y también con los vecinos que concurren y conocen como trabajamos bajo este concepto de la suma importancia de los adultos y adultos mayores como agentes activos para una sociedad con valores y principios como los que queremos en nuestra ciudad”.

Finalmente, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Sandra Batistella expresó los correspondientes agradecimientos, “al Concejo Deliberante; al Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia; a nuestro intendente “Chuli” Jorge y a nuestro gobernador Carlos Sadir; a Pablo Jure, director del SAME que nos ayudó para que haya una ambulancia ante cualquier eventualidad; y a Calsina que nos donó un montón de agua”.