Gestión. San Pedro con mayor cobertura en seguridad

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de vigilancia, prevenir el delito y mejorar la respuesta ante emergencias, días atrás de puso en funcionamiento el Centro de Monitoreo Mixto en San Pedro de Jujuy.

El Gobierno de la Provincia a través del ministerio de Seguridad avanza con el plan «Jujuy Seguro e Interconectado» e impulsó un nuevo sistema de videovigilancia en la zona del ramal en el marco de una política de descentralización en materia de seguridad.

El nuevo Centro de Monitoreo Mixto tiene el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir el delito sino también apunta a mejorar la convivencia y controlar los servicios de recolección de residuos, evitar el incumplimiento de normas de los vecinos entre otros.

En tal sentido, el Jefe de la Policía de la Provincia, Comisario General Milton Sánchez señalo que “se afectaron 20 efectivos para trabajar en este centro y estamos en gestiones de aumentar personal”.

A su vez indicó que “esta es una herramienta que permite articular con áreas de la unidad regional N° 2 de San Pedro para responder a las demandas de los ciudadanos”.

Por su parte, Víctor González, Sub Dirección de Informática del Municipio de San Pedro de Jujuy comentó que en esta etapa se comenzó con 100 cámaras de vigilancia, pero el objetivo es llegar a 200 el próximo año.

También sostuvo que “las cámaras son de alta complejidad con un alcance de 150 metros, tienen inteligencia artificial, con información geolocalización, y reconocimiento facial”.

En cuanto a la distribución de las cámaras comentó que fue un trabajo articulado entre la provincia y el municipio donde se acordó la instalación en los accesos a la ciudad y puntos estratégicos. “El intendente ha evaluado con el gobernador sobre su ubicación y después se tuvo en cuenta el mapa de riesgo en algunos sectores con la ayuda de la policía”.

Continuando resaltó que el trabajo conjunto permite contar con este sistema los 365 días del año las 24 horas específicamente para la ciudad con tecnología avanzada.

Finalmente, el funcionario mencionó que previamente se realizó una capacitación del personal a cargo del funcionamiento por parte de miembros del Centro de Monitoreo 911 de Capital.