Innovación y sostenibilidad. Sadir se interiorizó del proyecto de vehículos electrónicos de la Técnica «Gral. Savio»

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, destacó los conocimientos, las capacidades individuales y colectivas y el espíritu innovador de estudiantes de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 de Palpalá “General Savio”, plasmadas en su proyecto de diseño de autos eléctricos de cero emisiones.

En diálogo con el mandatario, los alumnos resaltaron que sus diseños estarán presentes en el Desafío Eco YPF, competencia de autos eléctricos de cero emisión, diseñados por estudiantes de escuelas técnicas de Argentina. Este año se realizará los días 8 y 9 en el autódromo de “Concepción del Uruguay”, Entre Ríos.

Nuevamente, la EET N° 1 participa con dos diseños de vehículos, uno desarrollado por un equipo mixto y otro a cargo de un equipo femenino.

Cabe indicar, que la iniciativa no solo promueve el aprendizaje de nuevas energías, sino que apunta al trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes.

Hace meses que los estudiantes de la Técnica de Palpalá trabajan para finalizar sus dos diseños.

EL FRUTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Sadir expresó que “está es una escuela importante para la provincia” y puntualizó que sus alumnos “son un ejemplo para otros estudiantes”.

Además, valoró “las ganas por participar” en dicho desafío que les permite “aplicar su aprendizaje y poder generar ideas que promuevan la toma de conciencia del cuidado del medio ambiente”.

Por su parte, el profesor José Vargas resaltó que “el gobernador motivó a los estudiantes a seguir trabajando en equipo” y añadió que “este tipo de proyectos permite la práctica de la convivencia, compañerismo y amistad”.

Indicó que “tenemos muchos ex alumnos que eligieron carreras de ingeniería gracias a estas experiencias”.

En tanto, la estudiante Malena Flores comentó que “nos agradó que el gobernador conozca nuestro proyecto y se interese en lo que estamos trabajando”.

“En esta oportunidad, se está construyendo un nuevo prototipo a cargo de chicas solamente”, subrayó.

A su turno, Érica Naiki expresó que el equipo femenino tiene el desafió de mantenerse todos los años en la competencia.

Estuvieron presentes en el encuentro, la secretaría de Equidad y Promoción de Derechos, Victoria Luna Murillo; el vicedirector del establecimiento, Ricardo Mamaní; el jefe de Talleres, Jorge Valdez; los profesores Eduardo Bazán y Analía Flores y estudiantes.