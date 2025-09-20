La Municipalidad distinguió al doctor Daniel Valdez y acompañó una capacitación sobre autismo y diversidad educativa

La Municipalidad declaró “Ciudadano Distinguido” al doctor Daniel Valdez, quien dictó en Jujuy un curso de capacitación para docentes y profesionales bajo el título “Construyendo Puentes: Prácticas Educativas para el Apoyo a la Diversidad”. La actividad tuvo lugar en el Colegio “Che-IL” y fue organizada por la Dirección de Proyección Educativa y el Instituto de Capacitación Municipal, con el acompañamiento de las fundaciones Sendas y Nuevos Pasos.

El reconocimiento oficial fue entregado en una sencilla ceremonia por el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, acompañado por la directora de Proyección Educativa, Agustina Pauloni.

Más de 250 participantes, entre docentes, psicopedagogos, psicólogos y familias, asistieron a la capacitación, que estuvo centrada en brindar herramientas para abordar el autismo y mejorar la calidad de vida de las personas.

En la ocasión, Altea señaló que como municipio no se desentienden del área educativa. “Siempre seguimos los lineamientos del Ministerio de Educación de la Provincia, pero buscamos aportar nuestra propia impronta, que tiene que ver con la felicidad, el buen vivir y la autodeterminación, bajo el concepto que sostenemos de San Salvador de Jujuy, Capital de la Inclusión. Esto no es un rótulo que nos autoimponemos, sino el rumbo hacia el que queremos avanzar como comunidad inclusiva y empática”, expresó.

Asimismo, agradeció el compromiso del equipo municipal de educación y subrayó la relevancia de contar con profesionales de prestigio como el doctor Valdez, “quien nos transmite conocimientos que nos permiten adquirir más herramientas para mejorar nuestro trabajo cotidiano”.

Por su parte, Valdez valoró el encuentro y remarcó la importancia de la temática. “Según datos epidemiológicos, hoy existe un caso de autismo cada 31 nacimientos. Eso significa que en un aula con 35 alumnos probablemente haya un niño con autismo. Es un tema urgente, porque con los apoyos adecuados los estudiantes pueden progresar, lo que impacta en su calidad de vida y en el bienestar de sus familias”.

Agregó que, si bien en Argentina se han dado grandes avances, los desafíos son similares a los que se enfrentan en otros países. “Además de ser psicólogo soy maestro, y haber trabajado en escuelas me permite comprender la lógica del aula y acompañar a los docentes. Muchas veces se habla del apoyo a los niños, pero se deja de lado el apoyo a los maestros, que en ocasiones se sienten agotados o angustiados. Esta capacitación busca justamente brindarles herramientas para afrontar situaciones críticas en el aula”.

En representación de Sendas Iberoamérica, Vanesa Puerta explicó que el proyecto reúne a profesionales de distintos países para compartir experiencias y generar instancias de capacitación que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con autismo.

Finalmente, Pauloni subrayó que desde la Dirección de Proyección Educativa y el Instituto de Capacitación de la Municipalidad se trabaja en acercar propuestas que doten a las escuelas de nuevas herramientas. “Queremos que las personas con autismo puedan acceder a una mejor calidad de vida y alcanzar el bienestar emocional, y este curso es un paso en ese camino”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/FghdKwfzkxQ