Personas Mayores. Se celebró el 7° Encuentro de Jubilados Rurales en Barro Negro

En esta edición, participaron delegaciones de El Fuerte, El Piquete, Santa Clara, Palma Sola, San Pedro, Rodeíto y Arroyo Colorado, quienes se sumaron con entusiasmo al festejo. El encuentro fue organizado en conjunto entre el Centro de Jubilados de Barro Negro, la Comisión Municipal a cargo del Comisionado Antonio “Cacho” Nieto, y el Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de la Provincia.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Dirección General de Personas Mayores, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, se acompañó la realización del 7° encuentro de jubilados rurales, llevado a cabo en la localidad de Barro Negro, que este año fue sede anfitriona del evento.

La iniciativa nació hace siete años en Rodeíto, impulsada por Ana María Arenas, con el propósito de fortalecer los lazos comunitarios y brindar un espacio de recreación y disfrute para las personas mayores de distintas localidades. Con el paso del tiempo, se decidió que la sede fuera rotativa, lo que permitió que diversas comunidades se integren en la organización y la vivencia de esta jornada.

Estuvieron presentes la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, junto a la directora Provincial de Asistencia Directa y Emergencias, Graciela Ortiz, la directora General de Personas Mayores, Cintia Páez, y la coordinadora Silvia Facttori, quienes acompañaron la jornada destacando la importancia de generar espacios de encuentro y participación activa para las personas mayores.

Durante la jornada, las personas mayores compartieron música, bailes, juegos tradicionales y un almuerzo, en un clima de alegría y compañerismo. El espacio permitió que los Centros de Jubilados se reencuentren con sus pares, fortaleciendo la identidad regional y el sentido de pertenencia. Además, desde el Ministerio se realizó la donación de la Bandera de la Libertad Civil al Centro de Jubilado de Barrio Negro.