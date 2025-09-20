Visita educativa de la Escuela N°190 “Dr. Macedonio Graz” al Parque Botánico Municipal

El Parque Botánico Municipal “Barón Carlos María Schuel” del barrio Los Perales, recibió la visita de alumnos de 2° y 3° grado del turno tarde de la Escuela N°190 “Dr. Macedonio Graz”, quienes participaron de una jornada lúdica y educativa en torno al uso de fuentes de energía renovables y la importancia de los recursos naturales.

La actividad, coordinada por la guía del parque Adriana Vergara, propuso una experiencia didáctica donde los niños fueron protagonistas a través de juegos de rol. Cada alumno representó una fuente de energía —el sol, el viento o el agua—, recorriendo el sendero del parque mientras realizaban vocalizaciones asociadas a la energía representada. Esta dinámica buscó fomentar la comprensión activa y creativa de los conceptos trabajados.

Durante la jornada se abordaron contenidos relacionados con el recurso natural “el sol”, utilizando como ejemplo una cocina solar en funcionamiento. Además, los niños pudieron familiarizarse con el panel solar instalado en el Parque Botánico, el cual forma parte del sistema de calefón solar que utiliza energía limpia para calentar agua.

La energía eólica también fue parte del recorrido: los niños pudieron percibir su presencia a través del movimiento de las hojas impulsadas por el viento durante la caminata, integrando así la observación directa como parte del aprendizaje.

Cabe destacar que, con todo lo aprendido durante la jornada y los conocimientos previos trabajados en el aula, los alumnos de la Escuela N°190 están preparando una muestra que se presentará a fin de año, como cierre del proceso educativo.

De esta manera, el Parque Botánico continúa fortaleciendo su rol como espacio educativo, articulando con instituciones escolares para generar experiencias enriquecedoras, orientadas a promover la conciencia ambiental desde edades tempranas.