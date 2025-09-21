Argentina. Zigarán propuso renovar el Pacto Ambiental Federal

La Ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, propuso renovar un Pacto Federal que jerarquice la agenda ambiental en la jornada “Hoja de Ruta Ambiental”, donde provincias de todo el país debatieron sobre acciones comunes.

La Ministra de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, María Inés Zigarán, participó de la jornada convocada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), denominada “Una hoja de ruta para el desarrollo federal con perspectiva ambiental”. El encuentro reunió a las autoridades ambientales de todas las provincias con el objetivo de consensuar una planificación federal que incorpore la sostenibilidad en áreas clave.

La metodología de trabajo se organizó en cinco ejes temáticos: conservación de la biodiversidad y ecosistemas nativos; producción sostenible de alimentos; territorios sostenibles y resilientes; transición energética y logística; e industria y economía circular.

La ministra jujeña, quien es considera una referente nacional en materia ambiental, destacó el valor de la convocatoria en el actual contexto nacional: “Estamos frente a un escenario donde la agenda ambiental ha sido relegada, incluso descalificada por algunos sectores, sobre todo a nivel nacional. Por eso, que el CFI genere un espacio federal para debatir políticas ambientales es un gesto muy importante que reconoce la centralidad de estas políticas como aliadas del desarrollo productivo y económico”.

Zigarán, que además fue protagonista en la Mesa Panel «Biodiversidad y Ecosistemas Nativos» planteó además la necesidad de renovar el Pacto Federal Ambiental que se firmó en 1993. “En aquel momento -recordó- se dio un primer paso, pero hoy los desafíos son mayores. Necesitamos un acuerdo de gobernadores que incorpore estos cinco temas y sume otros esenciales como la institucionalidad, la gobernanza multinivel y el financiamiento”.

En esa línea, señaló que “sin presupuesto, sin jerarquía institucional y sin diálogo entre los distintos niveles del Estado es imposible llevar adelante políticas ambientales sólidas”. Asimismo, remarcó que las provincias deben tener un rol más protagónico en los foros internacionales: “Somos quienes conocemos y gestionamos los recursos naturales, por eso nuestras voces deben estar representadas también en las negociaciones globales sobre cambio climático y biodiversidad”, declaró.

La jornada se inscribió en una serie de encuentros que el CFI viene desarrollando con las provincias para articular políticas de desarrollo sostenible y consolidar una hoja de ruta federal con perspectiva ambiental. Por Jujuy, también participaron el Secretario de Calidad Ambiental, Gastón Chingolani, quien estuvo moderando la Mesa «Industria y Economía Circular»; y la Directora de Residuos Especiales y Pasivos Ambientales, Marina Giordana, quien se sumó a la Mesa «Ordenamiento del Territorio».