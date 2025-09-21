Desarrollo Humano acompaña a las juventudes en la FNE

El Ministerio de Desarrollo Humano continúa acompañando a las juventudes en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, fortaleciendo espacios de encuentro, creatividad y participación.

En esTa oportunidad, la ministra Marta Russo Arriola recorrió la exposición de carrozas, donde dialogó con los carroceros del Bachillerato N° 2 y de la Escuela Provincial de Artes. Ambos establecimientos realizaron carrozas con mensajes vinculados a la prevención del bullying, promoviendo la reflexión y el compromiso de la comunidad educativa frente a esta problemática.

Asimismo, la Dirección de Juventud del Ministerio estuvo presente con la campaña “No seas parte del daño”, una iniciativa que busca concientizar y sensibilizar sobre la importancia de prevenir y erradicar el bullying, impulsando valores de respeto y cuidado entre pares.