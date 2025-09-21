El Centro Cultural Jorge Accame celebró once años al servicio de la comunidad

La Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y la Dirección de Cultura, junto al equipo de la Coordinación de este espacio cultural, vecinos, vecinas y talleristas que participan de las propuestas culturales, celebraron un nuevo aniversario del centro cultural del barrio 12 de octubre

Fue un evento con una múltiple propuesta de exhibición de talleres artísticos que se brindan en este faro cultural, protagonizada por sus participantes que no son otros que los propios vecinos que en estos once años dieron vida al sueño del intendente Jorge de llevar la cultura a los barrios. Hubo folklore, tango, y otras danzas a cargo de distintos grupos formados a partir de los talleres; también músicos que desplegaron su arte sobre el escenario; y por supuesto, teatro.

Al respecto, el secretario de Cultura y Turismo de la ciudad, Luciano córdoba, sostuvo, “estamos muy contentos por un nuevo aniversario del Centro Cultural Jorge Accame; el año pasado tuvimos la oportunidad de imponer el nombre de Gabriel Guzmán a la Sala en particular, quien ha sido artífice de que este espacio crezca y se vincule con la comunidad hasta transformarse en un centro cultural”.

“Once años es muchísimo tiempo de mucho trabajo y compromiso de los que pasaron coordinando el espacio; estamos muy felices en el equipo de Cultura y desde la Intendencia porque no para de crecer este lugar; crece desde la oferta artística y también desde la demanda porque cada vez se apropian más, tanto la gente del barrio como de los sectores colindantes del sector”, consideró el secretario.

A su turno, el director de Cultura, Joaquín López, acotó, “este espacio cultural, ha sido una decisión de nuestro intendente “Chuli” Jorge; es importante tener en cuenta a los espacios culturales de la Municipalidad porque son motivo de alegría, de esperanza y de creatividad en cada barrio; tras sostenerlo en el tiempo a lo largo de estos once años se puede ver cómo los vecinos se han ido apropiando, esperamos que siga por muchos años más”.

Finalmente, la administradora del espacio cultural, Micaela Guaymas, resaltó la finalidad de la celebración mediante un evento protagonizado por los propios vecinos, “son momentos para que nuestros talleristas puedan expresar y mostrar a la familia que tanto apoya y acompaña en los ensayos, en cada clase; poder mostrar el arte que adquirieron, la verdad que es hermoso”.