El equipo de Estación Saludable celebró  “Primavera  Fest”

Como parte del programa “Muni Activa”, la Coordinación de Hábitos Saludables de Adultos y Adultos Mayores organizó en el Centro Cultural “Jorge Accame” el encuentro primaveral denominado “Primavera Fest”. La jornada reunió a adultos mayores del barrio 12 de Octubre y zonas aledañas, quienes disfrutaron de una tarde colmada de alegría, color y actividades recreativas. Entre las propuestas se destacaron la elección de la reina y el chico diez, concursos de baile, premiación a la mejor mesa decorada y numerosas sorpresas.

En este marco, el coordinador de Hábitos Saludables de Adultos y Adultos Mayores, de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy Sergio Armata, valoró el acompañamiento constante de la comunidad a las iniciativas del municipio. “Estamos muy contentos porque estas actividades están destinadas a ellos y vemos una gran participación y satisfacción en cada propuesta”, expresó.

Asimismo, señaló, “hoy nos encontramos junto a los vecinos del barrio 12 de Octubre acercándoles esta hermosa propuesta que incluye la elección de la reina y del chico diez, concursos de mesas temáticas y una clase de baile con profesores de Estación Saludable, instructores invitados y docentes de la Dirección de Deporte, para que todos pasen una tarde en familia”.

Armata destacó además la importancia del trabajo sostenido de la Coordinación de Hábitos Saludables de Adultos y Adultos Mayores a través del espacio Estación Saludable, “un lugar de encuentro, contención y recreación, donde los vecinos encuentran amigos y comparten momentos agradables”.

En cuanto al espíritu festivo del “Primavera Fest”, subrayó, “varias de nuestras candidatas son abuelas que llegaron acompañadas por hijas y nietas. Eso es maravilloso porque fomenta la inclusión de toda la familia”.

Finalmente, adelantó que las propuestas continuarán en distintos sectores de la ciudad, “durante la semana desarrollamos actividades como ‘Plaza Activa’, para volver a enamorarnos de las plazas como en años anteriores, y todos los viernes llevaremos adelante el programa ‘Viernes en familia’ en cada uno de los Multiespacios del municipio, con actividades pensadas para toda la familia”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/vCGxfOLR7ic