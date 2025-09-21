Entornos Escolares Saludables. Promueven autocuidado y bienestar integral en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

En el marco de la 74º Fiesta Nacional de los Estudiantes y la tradicional exposición de carrozas, se desarrolló el encuentro “Punto de promoción y contribución al autocuidado y bienestar integral”, organizado por el Ministerio de Educación a través de la Coordinación de Entornos Escolares Saludables, perteneciente a la Dirección de Acompañamiento Integral Educativo.

La jornada tuvo lugar este 21 de septiembre en el predio de la Ciudad Cultural y reunió a estudiantes, docentes, familias y autoridades educativas, junto a referentes de organismos gubernamentales, instituciones públicas y privadas.

La propuesta se consolidó como un espacio de articulación y participación comunitaria, donde se destacó el compromiso de todos los sectores en pleno domingo festivo.

Estuvieron presentes dependencias de los Ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Humano y de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, junto con la Sociedad Argentina de Cardiología, el Colegio de Graduados de Ciencias de la Nutrición, el Círculo Odontológico de Jujuy, el Centro de Hemoterapia, Primeros Auxilios, SAME y Agua Potable de Jujuy.

Todos sumaron su experiencia y esfuerzo bajo la consigna que guió la jornada: “Juntos por el bienestar de los estudiantes y su comunidad”.

A lo largo de la tarde, las familias participaron en diversas actividades destinadas a fomentar la práctica de actividad física, la correcta hidratación y la incorporación de hábitos saludables, con el fin de promover una concepción integral del bienestar que contemple tanto la dimensión física como la emocional.

Uno de los momentos más destacados fue la instancia de sensibilización sobre hábitos de vida saludables y seguros, que contó con la participación activa de autoridades y representantes de las instituciones convocadas.

La Coordinación de Entornos Escolares Saludables subrayó que el encuentro constituyó un verdadero éxito, al visibilizar la importancia del trabajo articulado en favor de la comunidad educativa y al consolidar vínculos que permiten seguir instalando una cultura de cuidado, prevención y bienestar.

Acompañaron la actividad las Modalidades Educativas y la Dirección de Educación Comunitaria (Secretaría de Políticas Socioeducativas).