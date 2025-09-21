Exitosa jornada de capacitación en ritmos para profesores e instructores de la ciudad

En las instalaciones del Club Baldos, se llevó a cabo un workshop intensivo de capacitación en ritmos y otras disciplinas aeróbicas, a cargo de Lucas Barainca y Eloísa Roldan, del que resultaron beneficiados más de 100 instructores y profesores inscriptos

Entusiasmado por la asistencia al workshop para profesionales desarrollado en Club Baldos el director general de Deportes y Recreación, Gustavo Hiruela, sostuvo, “es un gran evento que no podría haber sido posible sin el entusiasmo de nuestro secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, el apoyo incondicional de nuestro intendente, Raúl “Chuli” Jorge, y el acompañamiento del Concejo Deliberante a través del concejal Lisandro Aguiar”, y detalló, “el evento tuvo dos etapas, por la mañana, solamente para instructores -previa inscripción- y a la tarde para la gente en general, los alumnos de todos estos instructores municipales y privados, junto al Movil Gym”.

El subdirector general de Deportes y Recreación, Gustavo Caliva, expresó, “estamos muy contentos de haber recibido en nuestro municipio a Lucas Barainca y Eloísa Roldan para impartir todo el conocimiento que tienen y tratar de sumar un granito de arena a todos los instructores de ritmos de San Salvador de Jujuy, tanto los de la Dirección General de Deportes como aquellos independientes que imparten disciplinas en gimnasios privados o al aire libre”.

Por su parte, el coordinador de Estación Saludable, Sergio “Rulo” Armata, invitó a sumarse a la mastereclass gratuita que se dictó por la tarde en Centro Deportivo N° 1, “queremos invitarlos esta tarde a partir de las 17:30 a esta masterclass de ritmo que se va a realizar en el Centro Deportivo N° 1 -Punta del Parque San Martín-“.

El instructor invitado, Lucas Barainca, evaluó, “fue una gran convocatoria con más de 100 inscriptos y aficionados; venimos a aportar nuestro granito de arena a este Jujuy que tiene muchísimo potencial, sabemos que les encanta la actividad física, y por eso vinimos a aportar un poquito de lo nuestro para que sigan creciendo y los instructores se lleven la mejor experiencia”. En tanto que la instructora Eloísa Roldán, expresó, “gracias por invitarme estoy muy contenta de estar acá por primera vez, los esperamos a todos esta tarde con ropa cómoda y ganas de divertirse”.