Niñez. Stand de la Línea 102 presente en los desfiles de la FNE

El objetivo es garantizar un espacio de escucha, orientación y acompañamiento promoviendo el ejercicio de derechos en un entorno seguro y de disfrute colectivo.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Línea 102 – Tu derecho a ser oído- dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, se encuentra presente en cada uno de los desfiles de carrozas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE).

El equipo profesional de la Línea 102 dispone de un stand de referencia y recorre los distintos sectores para brindar información sobre este servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas. Además, el stand se constituye como punto de referencia en caso que algún niño, niña o adolescente se extravíe, articulando de manera inmediata con las autoridades correspondientes para su reencuentro seguro.

Con esta iniciativa, el Ministerio refuerza su compromiso en la promoción y protección de los derechos de la niñez y adolescencia, generando instancias de cercanía y participación en uno de los eventos más importantes para las juventudes jujeñas.