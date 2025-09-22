Convenio de cooperación entre la Municipalidad y AutoJujuy en apoyo al ecosistema emprendedor

El Intendente Municipal Raúl “Chuli” Jorge rubricó la firma de un convenio marco de cooperación con Clarisa María Pussetto, presidente de AutoJujuy S.A. Concesionario Oficial Renault; a los fines de incentivar y favorecer el sistema emprendedor de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Durante el encuentro, ambas partes fortalecieron la colaboración público-privada, permitiendo a AutoJujuy compartir uno de sus vehículos con los emprendedores.

Al ser consultado sobre la firma, “Chuli” Jorge manifestó “en primer lugar, expresar un agradecimiento a AutoJujuy y a toda la gran familia que forma parte de esta prestigiosa empresa, no solo se destacan por su labor en la venta y el mantenimiento automotor, sino también por su compromiso con la promoción de valores fundamentales para la sociedad actual, como la sustentabilidad y el impulso al emprendedurismo.

Hizo referencia también “a todas las actividades y capacitaciones que lleva adelante nuestro Club de Emprendedores, la Secretaría de Planificación, y a través de este convenio de colaboración ratifica todas estas medidas, por lo que contar con socios estratégicos en este camino como AutoJujuy, es muy positivo para la ciudad y para su gente”.

Luego la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, especificó “para el municipio es fundamental continuar generando convenios de colaboración público-privada, destinado a articular esfuerzos y verificar intereses comunes”.

Y explicó “el convenio con AutoJujuy permitirá desarrollar actividades conjuntas, especialmente desde el Club de Emprendedores, un espacio que cuenta con un área de coworking donde se propiciará el intercambio de conocimientos y experiencias, y donde la empresa podrá brindar información sobre la utilidad y ventajas de los vehículos que ofrecen, en función de las necesidades de nuestros emprendedores”.

A su turno, Clarisa Maria Pussetto resaltó que “el origen de AutoJujuy está ligado al espíritu emprendedor y esta empresa comenzó con tan solo cinco vehículos con esfuerzo y compromiso, convirtiéndose en lo que hoy refleja las imágenes. Consideró en este orden, “emprender implica tener una idea clara, determinación y una firme voluntad de crecer. Nuestra meta, junto a Renault Argentina y fieles al corazón de nuestro negocio que es la movilidad, es acompañar a las personas en su progreso, facilitándoles herramientas como lo es un vehículo”.

Prosiguió la vicepresidenta, Silvia Rodríguez, quien sostuvo “nuestro presidente, Pablo Sibila, es un apasionado de los temas vinculados a la sostenibilidad, que nos impulsa a colaborar activamente en acciones que promuevan este compromiso. En este sentido, es fundamental fortalecer este vínculo con la Municipalidad de la Capital, nuestra querida “muni”, como solemos decir, para seguir trabajando en conjunto por un desarrollo más sustentable y con impacto en la comunidad”.

Cabe resaltar que el instrumento legal se ejecutará a través de la Dirección General de Desarrollo de la Secretaría de Planificación y Ambiente, que destaca la importancia de la sostenibilidad y el emprendedurismo, valores que se promueven a través de esta colaboración estratégica. Además de realizar actividades conjuntas, especialmente a través del Club de Emprendedores.

Participaron de la firma también, la directora Gral de Desarrollo, Jimena Jurado y el director del Club de Emprendedores, Gastón Aguilera.

Nota audiovisual: https://youtu.be/TgHgAbfr8m0