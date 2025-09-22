El COPROCUL se reunió en Tilcara

El Consejo Provincial de Cultura (COPROCUL), dependiente de la Secretaría de Cultura de la Provincia, se reunió en la localidad de Tilcara con la participación de representantes culturales de los municipios de la región Quebrada.

El encuentro fue encabezado por el Secretario de Cultura, José Rodríguez Barcena; la Directora Provincial de Cultura, Gisela Arias; el Director de Patrimonio, Sebastián Pasin; el Coordinador de Gestión Cultural, Luis Canciani; la Coordinadora de Derechos Culturales, Aylen López; y la Intendente de Tilcara, Sonia Pérez.

Durante la reunión, los referentes locales compartieron y analizaron las actividades culturales desarrolladas a lo largo del año, así como los proyectos en curso y los que se proyectan para el futuro. El Secretario de Cultura destacó la importancia de fortalecer el trabajo articulado entre la Secretaría y las áreas de cultura de cada municipio, promoviendo una mirada territorial que contemple las particularidades de cada localidad.

Al respecto, José Rodríguez Barcena señaló: “Se propicia un sentido solidario y de participación entre las localidades para potenciar los programas y propuestas culturales. Esto incluye iniciativas en las que participa la Secretaría de Cultura y otras desarrolladas de forma autónoma por los municipios, como celebraciones de fechas importantes, fiestas patronales y fundaciones de localidades, que en conjunto configuran una agenda muy rica en la región Quebrada”.

Por su parte, la Intendente de Tilcara, Sonia Pérez, afirmó: “Sabemos que la Quebrada de Humahuaca tiene en su cultura su mayor riqueza, por lo que compartir experiencias con los diferentes municipios resulta muy valioso. Planificar y coordinar actividades junto a la Secretaría de Cultura de la provincia nos permite fortalecer nuestras propuestas y garantiza que las autoridades provinciales acompañen nuestro trabajo”.

El encuentro también resaltó el valor del intercambio y la cooperación entre los municipios y el gobierno provincial para potenciar programas y proyectos culturales que involucren a instituciones locales y a la comunidad. Este trabajo conjunto permite consolidar iniciativas de carácter regional y enriquecer la oferta cultural de la Quebrada, promoviendo la participación activa y el desarrollo de proyectos sostenibles.