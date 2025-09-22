La Legislatura declaró de Interés Legislativo el Programa Solidario de Salud Cardiovascular en Poblaciones de Alta Montaña Sonqo Calchaquí

La Comisión de Salud de la Legislatura de Jujuy, presidida por el diputado Omar Gutiérrez, recibió en el Salón Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín a los doctores Federico Ibáñez, vicepresidente del distrito Jujuy de la Sociedad Argentina de Cardiología, y Gabriela Zeballos, cardióloga intervencionista y vocal de mesa directiva de la misma institución. Durante la reunión, los profesionales presentaron detalles de la V Edición del Programa Solidario de Salud Cardiovascular en Poblaciones Originarias de Alta Montaña Sonqo Calchaquí El corazón de la montaña, que se desarrollará del 27 de septiembre al 4 de octubre en el departamento Susques.

De esta manera, la Legislatura declaró al Programa, de Interés Legislativo por su aporte en la prevención, diagnóstico y seguimiento de enfermedades cardiovasculares en comunidades de altura, generando además información epidemiológica clave para el diseño de estrategias de cuidado en la provincia.

Posterior a la reunión, el diputado Gutiérrez, presidente de la comisión, subrayó la relevancia del programa al señalar que el sistema cardiovascular se comporta de manera diferente en altura, por lo que es fundamental contar con estudios propios que nos permitan atender mejor la salud de nuestra población.

Asimismo, los doctores Ibáñez y Ceballos remarcaron que más de 60 cardiólogos de todo el país se suman a esta iniciativa, realizando controles y estudios en comunidades vulnerables de la Puna. Destacaron además la importancia de avanzar hacia una provincia cardioprotegida, con mayor prevención, controles médicos previos a la práctica deportiva y la instalación de desfibriladores en espacios públicos.

Con esta declaración, la Legislatura de Jujuy reafirma su compromiso en apoyar programas que fortalezcan la salud pública, en particular en territorios de difícil acceso donde las distancias, la altitud y las condiciones climáticas presentan un desafío para la atención sanitaria.