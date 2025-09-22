Noticias de Jujuy

Más de 160 niños y niñas participaron del cuarto encuentro de Mini Vóley

En instalaciones del Centro Deportivo N° 1, “Hugo Cid Conde” -punta del Parque San Martín, se desarrolló el cuarto encuentro de Mini Vóley, con una amplia participación de parte de los centros deportivos municipales e invitados.

Al respecto, el director general de Deportes y Recreación, Gustavo Hiruela, sostuvo, “fue un día magnífico para desarrollar este gran deporte que es el Vóley, con chicos de algunos de nuestros centros deportivos y algunos clubes invitados”.

Hiruela explicó, “la idea es desarrollar las categorías inferiores, con predeportivos y reglas básicas para que se pueda desarrollar de mejor manera, siempre pensando en la enseñanza y que vengan los chicos a pasar lindos momentos, hagan amigos y desarrollen este deporte”.

A su turno, el coordinador de Mini Vóley de la Dirección General de Deportes, Juan Vallejo, detalló, “en este cuarto encuentro tenemos la grata participación de equipos invitados; Alas de Palpalá, Gorriti, La Española, Comercio de Alto Comedero, Lastenia de Los Perales, y nuestros centros deportivos; participaron alrededor de 160 chicos y chicas en las categorías Alevín -6 a 8 años con estilo Newcomball- y Benjamín -9 a 13 con Mini Vóley-; agradecemos a los padres y madres que traen a los chicos para que practiquen deportes”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/CgpK6dUAnTU

